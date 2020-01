Dracula Staffel 2: Wann und wie geht die Netflix-Serie weiter?

Seit Kurzem steht die komplette 1. Staffel von Dracula hierzulande auf Netflix bereit. Doch wird die Geschichte um den berühmten Blutsauger fortgesetzt?

In Großbritannien fletschte er bereits ab Neujahr seine Zähne. Weltweit und damit auch in Deutschland erschien Dracula schließlich am 4. Januar 2020 auf Netflix. Die Serie um den bekannten Vampir aus der Feder von Bram Stoker ist eine Co-Produktion zwischen dem Streaming-Dienst und der BBC.

Insgesamt drei Episoden umfasst die 1. Staffel von Dracula. Wir sagen euch, ob ihr euch schon jetzt auf weitere Folgen freuen könnt.

Netflix' Dracula: Kommt eine 2. Staffel?

Aktuell sind noch keine offiziellen Pläne über eine mögliche 2. Staffel von Dracula bekannt. Letztlich dürfte auch die Popularität der Serie mitentscheidend über ihr künftiges Schicksal sein. Erste Zahlen der Ausstrahlung auf BBC One senden aber ein eher negatives Signal.

Overnights.tv liegen Zuschauerdaten der Medienforschungsorganisation Broadcasters' Audience Research Board (BARB) vor (via Deadline). BARB ist in Großbritannien für die Erhebung von Einschaltquoten im Fernsehen zuständig.

Demnach schalteten für die 1. Folge von Dracula am Neujahrsabend noch 3,6 Millionen Menschen ein. Episode 2 wurde bereits von weitaus weniger Briten angesehen: 2,8 Millionen Zuschauer versammelten sich vor den heimischen Bildschirmen. Dies entsprecht 800.000 Zuschauer bzw. 22% Prozent weniger im Vergleich zur Premierenfolge. Laut Radio Times kam die finale Episode auf 2,7 Millionen Zuschauer.

Hinter der Wiederbelebung des bekannten Vampirs stehen mit Mark Gatiss und Steven Moffat im Übrigen jene Schöpfer, die schon 2010 eine literarische Figur erfolgreich ins moderne Fernsehzeitalter hievten: Damals debütierte Sherlock mit 7,5 Millionen Zuschauern.

Wie viele Personen oder Haushalte Dracula auf Netflix geschaut haben, ist noch unklar. Bisher hat der Streaming-Anbieter noch keine Daten zu der Serie veröffentlicht.



Wünscht ihr euch eine 2. Staffel von Dracula?