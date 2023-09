Dragon Ball Z erscheint erstmals in der einzig wahren Fassung auf Blu-ray: Hier könnt ihr euch die Box sichern

Die Originalfassung der Anime-Kultserie Dragon Ball Z erscheint bald erstmals auf Blu-ray in deutscher Sprache und ihr könnt euch jetzt die erste Box sichern.

Bisher gab es Dragon Ball Z von Akira Toriyama lediglich in der überarbeiteten, gestrafften und neu vertonten Neuauflage namens Dragon Ball Z Kai hierzulande auf Blu-ray. Diese Fassung stieß aber nicht bei jedem Fan auf Gegenliebe. Nun schafft es endlich auch die Originalversion in Deutsch auf die hochauflösenden Discs.



Mit Veröffentlichung am 17. November 2023 könnt ihr euch die ersten 35 Episoden der Serie in einer Blu-ray-Box bei Amazon vorbestellen *. Eine neue DVD-Version steht ebenfalls zur Vorbestellung bereit *. Wann die übrigen Folgen der Serie mit insgesamt 291 Episoden in weiteren Boxen erscheinen, ist bisher noch nicht bekannt.

Darum geht's in Dragon Ball Z

Wie bereits die ursprüngliche Dragon-Ball-Serie folgt Dragon Ball Z dem Titelhelden Son Goku und seinen Freunden im Kampf gegen böse Mächte. Son Goku ist mittlerweile erwachsen, verheiratet und hat auch einen Sohn, doch das idyllische Familienleben wird immer wieder von verschiedenen Bedrohungen gestört.

Im Verlauf der Serie, die viele Jahre umspannt, müssen sich die Z-Kämpfer unter anderem gegen Son-Gokus feindlich gesinnten Bruder Raditz, den Sayajin-Prinzen Vegeta, den weltenzerstörenden Freezer, wildgewordene Androiden, den Cyborg Cell und den Dämon Buu wehren. Dabei geht es in erbarmungslosen Kämpfen nicht nur auf der Erde, sondern teils auch in außerirdischen Gefilden dramatisch her.

Dragon Ball Z ist eine der beliebtesten Anime-Serien

Dragonball Z gehörte für viele Kinder und Jugendliche der 90er-Jahre zum absoluten Pflichtprogramm und ist als eine der beliebtesten und besten Anime-Serien auch heute noch Kult. Die Serie hatte zahlreiche Highlights und wurde mit Dragon Ball GT und Dragon Ball Super sowie durch diverse Ablegerfilme fortgesetzt.

Die erste Blu-ray-Auflage der einzig wahren Originalfassung von Dragon Ball Z dürfte daher ebenso zum Pflichtprogramm gehören, besonders, wenn man mit der Kai-Neuauflage nicht warm geworden ist. Derzeit gibt es auch keine legale Möglichkeit, die Serie zu streamen.

