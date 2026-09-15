Dieser Film steht seit einer Woche auf Platz 1 bei Amazon Prime und Nachschub ist schon gesichert

Wer aktuell die Film-Charts bei Amazon Prime studiert, kommt an einem neuen Thriller nicht vorbei: Die Romanverflimung Drawn Apart dominiert den Streamer und hat auch ihr Sequel schon gedreht.

Autorin Mercedes Ron schuf bereits die Buchvorlage der Culpa Mia-Reihe, die sich bei Amazon enormer Beliebtheit erfreut. Von ihr stammt nun auch der Roman, der Drawn Together zugrunde liegt. Wenig überraschend hat sich der neue Romantikthriller bei Prime* seit seinem Start letzte Woche an die Spitze gesetzt. Was hingegen so manchen erstaunen dürfte, ist, dass Teil 2 bereits abgedreht ist.

Amazons Chart-Stürmer legt nach: Drawn Together 2 ist längst im Kasten

Die Tochter eines reichen spanischen Tycoons, Marfil Cortés (Ester Expósito), wird in Drawn Together entführt. Nach ihrer Heimkehr soll der Bodyguard Sebastian Moore (Hugo Diego Garcia) ein wiederholtes Kidnapping verhindern. Die zwei geraten immer wieder aneinander, trotzdem keimen Gefühle auf. Steckt am Ende mehr hinter der Fassade aller Beteiligten?

Schaut hier den Trailer zu Drawn Together

Drawn Together - Trailer (Deutsch) HD

Der Liebesfilm und Thriller, den Óscar Pedraza mit dem spanischen Elite-Star Ester Expósito in der Hauptrolle inszenierte, preschte nach seinem Start am 9. September 2026 sofort auf Platz 1 der Amazon-Charts. Seitdem hat er sich dort in Deutschland seit fast einer Woche festgesetzt und belegte zwischenzeitlich laut Flixpatrol auch in 45 anderen Ländern die Poleposition unter den Streaming-Filmen bei Prime.

Wenn ihr zu denjenigen gehört, die Drawn Together längst geschaut haben und nun sehnsüchtig nach einer Fortsetzung fragen, kann Amazon bereits Entwarnung geben: Teil 2 wurde schon gedreht, was bedeutet, dass die Wartezeit auf das Sequel sehr kurz ausfallen dürfte. Bereits ab Anfang 2027 könnten Marfil und Sebastian zurückkehren. Die Buchvorlage der Fortsetzung trägt passenderweise den Titel Drawn Apart* .

Nach Drawn Together kommt Drawn Apart: So geht es in der Amazon-Fortsetzung weiter

Im Gespräch mit Fangirlish (via The Direct ) verriet Drawn Together-Star Ester Expósito bereits, dass sich bei der Rückkehr vieles ändern wird:



Wir wissen, dass [Teil 2 fast] nichts mit dem ersten Teil zu tun hat. Es verändert sich so stark, dass es fast wie ein anderes Genre ist. Plötzlich ist es pure Action und Thriller. Viel düsterer, viel extremer, einfach alles. Das hat uns sehr gefallen. Wir haben es zwar noch nicht gesehen, aber man hat uns Ausschnitte gezeigt. [...] Es sieht unglaublich aus.

Wie dieser Wechsel der Gangart vonstattengeht, verstehen wohl nur diejenigen, die den abschließenden Cliffhanger des ersten Films gesehen haben. (Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Drawn Together.)

Denn am Schluss stellt sich heraus, dass Bodyguard Sebastian in Wahrheit ein Undercover-FBI-Agent ist. Marfils Kidnapping wurde nur inszeniert, um ihren Vater Alejandro (Pablo Molinero) einzuschüchtern. Der ist nämlich ein Gangster und sollte im Kampf gegen eine rivalisierende russische Gang kooperieren. Marfils Transport ins Zeugenschutzprogramm am Ende wird jedoch von der gefährlichen Gegenseite mithilfe des betrügerischen Butlers Logan verhindert – und Sebastian kommt zu spät, um ihre (diesmal echte) Entführung zu verhindern.

Von allen betrogen, wird Marfil ihr Leben in Gefangenschaft neu überdenken müssen. Doch bei allen versprochenen Adrenalin-Schüben für Teil 2 kann sie Sebastian trotzdem nicht vergessen. Drawn Apart dürfte die Marfil-Saga dann erzählerisch bei Amazon abschließen.

Amazons neues Geheimrezept: Drawn Together und Co. sind auf dem Vormarsch

Mit der deutschen Serie Maxton Hall landete Amazon 2024 einen weltweiten Hit, die Filmreihe von Culpa Mia regiert schon länger die internationalen Charts. Wir schauen uns das neue Amazon-Prime-Phänomen genauer an.

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Denn hinter den verfilmten romantischen Jugendromane steckt eine Strategie, mit der Amazon äußerst erfolgreich an die YA-Zielgruppe appelliert. Wir klopfen die Hits auf Gemeinsamkeiten ab und erforschen, warum so viele das schauen.

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