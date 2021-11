Drogenrausch mit Spider-Man-Star Zendaya: Eine der besten Serien der letzten Jahre geht endlich weiter

Im Januar startet die 2. Staffel Euphoria in den USA und parallel auch bei Sky in Deutschland. Ein erster Trailer stimmt auf die Fortsetzung der fantastischen Serie mit Zendaya ein.

Wer Zendaya bisher vor allem als Star in Blockbustern wie die Spider-Man-Filme mit Tom Holland oder dem Sci-Fi-Hype Dune kennt, sollte sich unbedingt die HBO-Serie Euphoria anschauen. Hier liefert die Schauspielerin als drogenabhängige Rue eine fantastische Glanzleistung ab.

Neben Zendaya brilliert die Serie von Schöpfer Sam Levinson als extremes Style-Fest, das unter der funkelnden Oberfläche mit umso tieferen Teenie-Abgründen aufwartet. Im Januar startet endlich die 2. Staffel Euphoria, zu der jetzt ein erster Trailer veröffentlicht wurde.

Euphoria Staffel 2-Trailer stimmt auf Rückkehr von einer der besten Serien 2019 ein

Nach dem Ende der 1. Staffel wurden zuletzt zwei Sonderfolgen von Euphoria veröffentlicht, die eine Brücke zu den neuen Episoden schlagen und ansonsten für sich stehen. Im Januar 2022 geht es endlich mit Staffel 2 weiter und der erste Trailer präsentiert sich direkt wieder als überstilisiertes Feuerwerk mit dramatischem Ausblick.

Schaut hier den ersten Trailer zur 2. Staffel Euphoria:

Euphoria - S02 Trailer (English) HD

Neben Zendaya spielen in den neuen Folgen unter anderem wieder Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney und Storm Reid mit. In den USA startet die 2. Staffel Euphoria am 9. Januar 2022 im Wochentakt. In Deutschland werden die englischsprachigen Folgen dann parallel bei Sky Ticket zum Streamen bereit stehen. Wer die deutsche Synchronfassung schauen will, muss sich noch bis April 2022 gedulden.

Lest auch unseren Serien-Check: Mit Marvel-Star: Die kontroverse Serie Euphoria ist ein berauschendes Highlight



Hört noch unseren Podcast zu Euphoria

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Max, Matthias und ich knöpfen uns in der 5. Folge Streamgestöber Euphoria vor und fragen: Ist diese Jugendserie härter als Tote Mädchen lügen nicht? Bei 00:07:07 geht es mit Euphoria los. Ab 00:43:27 reden wir über das Netflix-Epos The King.



Seid ihr Euphoria-Fans?