Dschungelcamp 2020: Der letzte Kandidat steht endlich fest

Das Dschungelcamp 2020 ist komplett. Der 12. Kandidat für Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! ist gefunden. RTL greift auf ein erprobtes Muster zurück.

Es trifft mal wieder einen GZSZ-Schauspieler: Nach Felix van Deventer und Jörn Schlönvoigt muss dieses Jahr Raul Richter in das Camp in Australien ziehen. Damit steht auch der 12 Kandidat des diesjährigen Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!-Feldes fest. Die Meldung stammt von Bild via Der Westen. Eine offizielle Bestätigung durch RTL steht noch aus.

Alle 12 Dschungelcamp 2020-Kandidaten

Claudia Norberg: Die Ex-Freundin des Schlagersängers Michael Wendler reist (im Gegensatz zu seiner aktuellen Freundin) in den Dschungel.



Die Ex-Freundin des Schlagersängers Michael Wendler reist (im Gegensatz zu seiner aktuellen Freundin) in den Dschungel. Daniela Büchner : sollte eigentlich schon in der letzten Staffel dabei sein, verschob ihren Auftritt aber aufgrund des Todes ihres Mannes Jens Büchner.



: sollte eigentlich schon in der letzten Staffel dabei sein, verschob ihren Auftritt aber aufgrund des Todes ihres Mannes Jens Büchner. Elena Miras : Zog von der Love Island ins Sommerhaus der Stars und nun nach Australien.



: Zog von der Love Island ins Sommerhaus der Stars und nun nach Australien. Anastasiya Avilova : War zuvor bei Temptation Island zu sehen.

: War zuvor bei Temptation Island zu sehen. Prince Damien : Übernimmt die diesjährige Rolle des DSDS-Stars.



: Übernimmt die diesjährige Rolle des DSDS-Stars. Antonia Komljen : Spielt den weiblichen Gegenpart zu Prince Damien.



: Spielt den weiblichen Gegenpart zu Prince Damien. Marco Cerullo: Machte sich in Die Bachelorette (mehr oder weniger) einen Namen.

Markus Reinecke : Ist einer der namensgebenden Händler in der Nachmittagssendung Die Superhändler.



: Ist einer der namensgebenden Händler in der Nachmittagssendung Die Superhändler. Günther Krause : Der ehemalige Bundesverkehrsminister wird sich ebenfalls der Dschungelprüfungen unterziehen.



: Der ehemalige Bundesverkehrsminister wird sich ebenfalls der Dschungelprüfungen unterziehen. Sonja Kirchberger : Tauscht die Die Venusfalle aus ihrem Film gegen Venusfliegenfallen.

: Tauscht die Die Venusfalle aus ihrem Film gegen Venusfliegenfallen. Sven Ottke : Ist wohl der einzige Wackelkandidat. Die Verpflichtung des ehemaligen Boxers sei noch nicht sicher.

: Ist wohl der einzige Wackelkandidat. Die Verpflichtung des ehemaligen Boxers sei noch nicht sicher. Raúl Richter: Schauspieler und Viertplatzierter bei Let's Dance 2010

Laut Bild-Informationen erhält Richter für sein Engagement eine saftige Gage von 110.000 Euro, womit er im vorderen Feld der Teilnehmer liegen dürfte.

Eine Übersicht über die bisherigen Dschungelcamp-Termine

Der Start: Am Freitag, den 10. Januar 2020, 21.15 Uhr

Am Freitag, den 10. Januar 2020, 21.15 Uhr Dr. Bob's Australien : Am Sonntag, 12. Januar 2020, 20.15 Uhr

: Am Sonntag, 12. Januar 2020, 20.15 Uhr Das Finale : Am Samstag, 25. Januar 2020, 22.15 Uhr

: Am Samstag, 25. Januar 2020, 22.15 Uhr Das große Wiedersehen: Am Sonntag, 26. Januar, 20.15 Uhr

Auf welche der Kandidaten freut ihr euch am meisten?