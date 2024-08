Dschungelcamp-Legenden im Check: Dr. Bob hat ganz klaren Favoriten

Im Dschungelcamp kämpfen die Legenden gerade um die Dschungelkrone. Doch welcher der teilnehmenden Promis hat wirklich das Zeug dazu?

Auch in diesem Jahr sorgt Dr. Bob bei Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden für die Sicherheit und Gesundheit der Stars im Camp. Der ausgebildete Paramedic ist bereits seit Staffel 1 in der Realityshow dabei und kennt somit auch jede der Legenden persönlich. Deswegen hat er für die Jubiläumsstaffel auch einen ganz klaren Favoriten.

„Guter Kerl“: Dr. Bob sieht ihn als Dschungelkönig

In einem YouTube Video auf dem Kanal zur Sendung stellt er sich Fragen zu den Kandidaten und Kandidatinnen und verrät, wen er auf dem Thron sieht: „Auch nach der Halbzeit ist mein absoluter Favorit nach wie vor Thorsten.“ Wenig überraschend, denn der Brite sah den Ex-Profifußballer schon von Anfang an an der Spitze. Eine Schwachstelle hat Thorsten laut Dr. Bob aber dennoch – nämlich seine Gutmütigkeit.

Das Problem könnte bei ihm nur sein, wobei es eigentlich kein richtiges Problem ist, aber er ist sehr emotional und er könnte den Sieg eventuell sogar an jemanden abtreten, der es in seinen Augen mehr verdient. Es könnte ihm also im Weg stehen, dass er so ein guter Kerl ist.

RTL Thorsten Legat und Eric Stehfest nutzen ihre zweite Chance auf die Dschungelkrone

Die Top 3: Wer schafft es ins Finale?

Wer wird an der Seite von Thorsten im Finale kämpfen? Bei dieser Frage kann sich Dr. Bob nicht so ganz festlegen. Auf dem zweiten Platz sieht er aber Sarah Knappik oder ihre Dschungel-BFF Elena Miras. „Sarah ist zwar sehr ruhig, aber sie könnte noch groß herauskommen. Oder Elena. Sie ist eine Power-Frau.“ Aber auch Eric Stehfest und Gigi Birofio sieht er weit vorne. Letzterer ist für Dr. Bob sogar die größte Dschungel-Überraschung in diesem Jahr.

Wenn ich eine Person nennen müsste, die mich am meisten überrascht hat, dann wäre es Gigi. Wir haben vor nicht allzu lange Zeit schon zusammengearbeitet und jetzt ist er wieder da und er ist so witzig. Er ist der Komiker der Gruppe. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Leute ihn genau dafür lieben.

TV & Streaming: So kannst du das Dschungelcamp der Legenden schauen

Seit 16. August läuft die Jubiläumsstaffel vom Dschungelcamp unter dem Namen Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden bei RTL. Täglich um 20:15 Uhr wird eine neue Folge ausgestrahlt. Auf RTL+ kann die jeweilige Folge bereits einen Tag vorher gestreamt werden. Die neue Staffel umfasst insgesamt 17 Folgen.