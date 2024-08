Nächster Exit durch Voting-Spiel: Dschungelcamp-Stars wählen ihn überraschend raus

Die Luft bei Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ wird dünner. Gut, dass nun auch immer wieder Legenden das Camp verlassen. Jetzt tritt er die Heimreise an.

Bei Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden mussten schon zwei Stars den südafrikanischen Dschungel verlassen. David Ortega wurde bereits am zweiten Tag von seinen Mitstreiter:innen herausgewählt. Hanka Rackwitz sagte nach knapp einer Woche den berühmten Satz "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" und trat nach etlichen Reibereien mit den anderen die freiwillige Heimreise an. Jetzt wählten die Legenden einen unter ihnen raus, ohne es zu wissen.

Ohne es zu wissen: Dschungelcamper wählen diese Legende aus dem Dschungel

An Tag 8 heißt es wieder: Time to say goodbye. Doch ohne es zu wissen, voten die Camper einen unter ihnen raus. Bei einem Voting-Spiel soll ein Stimmungsbild unter den Teilnehmenden kreiert werden. Dabei soll jeder einen seiner Mitstreiter:innen wählen, der oder die das Zeug zum Sieg hat. Gleichzeitig müssen sie eine Legende benennen, die eben nicht mehr ins Camp gehört. Was für die Zuschauenden und die Camper*innen wie ein Spiel wirkt, dass einfach noch mehr Streit produzieren soll, hat einen ganz anderen Hintergrund. Denn Sonja Zietlow und Jan Köppen verkünden wenige Stunden später: Winfried Glatzeder hat die meisten negativen Stimmen bekommen und muss somit die Show verlassen.

Für Winfried scheint der Rauswurf wie eine Erlösung. Denn er hat nur an der Legenden-Staffel teilgenommen, weil er davon ausgegangen war, dass er durch das wegfallende Zuschauer-Voting nach einer Woche herausgewählt wird. Doch als das nicht passiert ist, hatte ihn die positive Stimmung verlassen. Jetzt freut sich Winfried auf sein Zuhause und richtet noch einige Worte an alle ehemaligen Camper*innen, die sich überlegen, ein weiteres Mal am Dschungelcamp teilzunehmen:



Es war ein Abenteuer. Es war wirklich ein Abenteuer. Man muss verrückt sein, ich kann nur warnen, dieses Abenteuer zu wiederholen. Es ist hart, es ist harte Arbeit, ist richtig harte Arbeit.

