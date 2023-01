Dschungelcamp-Streit um Lucas Cordalis eskaliert: "Standen kurz davor, dass zum ersten Mal in 19 Jahren Fäuste fliegen"

Vor dem Finale liegen im Dschungelcamp die Nerven blank. Ein Streit zwischen Lucas Cordalis und anderen IBES-Teilnehmern hätte in eine Schlägerei ausarten können.

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! 2023 neigt sich dem Ende zu, aber langweiliger wird es deswegen nicht. Nach einer besonders widerwärtigen Dschungelprüfung ist zwischen Lucas Cordalis, Reality-Star Gigi Birofio und Model Papis Loveday ein heftiger Streit entbrannt, der auch die Zuschauer:innen zu Hause nicht kaltlässt.

Dschungelcamp-"Prinz" Lucas Cordalis streitet mit anderen IBES-Kollegen

Bei der Prüfung mussten zweifelhafte kulinarische Kombinationen wie Tausendjähriges Ei mit Pansen-Schleim und fermentiertem Fisch heruntergewürgt werden. Cordalis, Sohn des Dschungelkönigs Costa Cordalis, musste dabei klein beigeben. Er erklärte außerdem, seine Mitteilnehmer hätten ja "mehr Ahnung vom Schlucken" als er selbst, wie die BILD berichtet. Eine Aussage, die womöglich auf den offen homosexuellen Loveday abzielte.

RTL /Stefan Thoyah Birofio, Loveday und Cordalis bei der Dschungelcamp-Prüfung

Nach der Herausforderung stritten Birofio und Loveday mit Cordalis, der sich von den anderen herabgesetzt fühlte. Die drei kriegten sich so schwer in die Haare, dass Moderatorin Sonja Zietlow kommentierte: "Da standen wir so kurz davor, dass zum ersten Mal in 19 Jahren die Fäuste fliegen." Auch in den sozialen Medien erhitzten sich die Gemüter.

Der "Dschungel-Prinz" sei "fake" und habe es nicht verdient, ins Finale zu kommen, so der Ton bei vielen Fans. Fürs Erste durfte Cordalis allerdings bleiben, stattdessen musste Claudia Effenberg die Show verlassen.

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! im TV: Wann geht es weiter?

Ob auch Cordalis nun bald gehen muss, wird sich in Kürze zeigen. Am heutigen Freitag, den 27. Januar 2023, läuft Folge 15 um 21.30 Uhr auf RTL. Die letzten beiden Folgen werden am 28. und 29. Januar jeweils um 22.15 Uhr ausgestrahlt. Nach TV-Veröffentlichung gibt es die Episoden bei RTL+ zu streamen.

