Dschungelcamp-Stress wegen einer Flasche: Star bekommt besonderen Vertrag für Legenden-Special

Im Dschungelcamp wurde ihr eine Falsche zum Verhängnis. Um dies bei Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden zu verhindern, ließ sich eine Kandidatin eine besondere Klausel in den Vertrag schreiben.

Vor Elena Miras nimmt man sich lieber in Acht. Das ist spätestens seit ihrer Teilnahme 2019 an Das Sommerhaus der Stars jedem Realitystar bekannt. Mit ihrem Temperament und kurzem Geduldsfaden macht sie vor niemandem Halt und sagt jedem ihre Meinung ungefiltert ins Gesicht. 2020 zog sie bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! in den australischen Dschungel und mischte das Camp mit ihrer aufmüpfigen Art ordentlich auf. Als Sechste flog sie aus der Show und machte vor allem eine dafür verantwortlich: Eine Trinkflasche.

„Wie ekelhaft“: Das Flaschengate wird Elena Miras zum Verhängnis

Wir erinnern uns an den großen Skandal um die Trinkflasche im Dschungelcamp 2020. In den Hauptrollen: Raúl Richter und Elena Miras. Im Dschungelcamp bekommt jeder Teilnehmende eine gewisse Grundausstattung an Hosen, Socken, Shirts, einem Hut und eben einer Trinkflasche. Während die Klamotten dem jeweiligen Promi einfach zugeordnet werden können, kann es bei den Flaschen schon mal passieren, dass man nach einer anderen als der eigenen greift. Und genau diese Verwechslung sollte ausgerechnet Elena passieren.

Den einstigen GZSZ-Star überkam an einem Tag um Dschungel der plötzliche Durst und griff nach einer der Trinkflaschen – unwissend, dass es sich nicht um seine eigenen handelte. Wie sich kurz darauf herausstellte, gehörte das Gefäß keiner Geringeren als Elena, die die Situation alles andere als spaßig fand. „Wie ekelhaft ist das, man? Oh nein, wie ekelhaft. Ich find’ das voll ekelhaft“, prustete sie los und begann einen regelrechten Trinkstreik: Sofern sie keine neue Flasche bekomme, würde sie so lange nichts trinken, bis sie umfalle. Obwohl sich Raúl für sein Fauxpas entschuldigte, ließ Elena nicht locker. Immer wieder betonte sie, wie „ekelhaft“ sie die ganze Sache finde. Doch nicht nur Raúl Richter bekam den Zorn der Miras zu spüren. Mitstreiter Sven Ottke fand den ganzen Vorfall so amüsant, dass er sich kein Lachen verkneifen konnte. Für Elena gefundenes Fressen, denn sie ging sofort auch auf den Ex-Profiboxer los. Nur einen Tag nach dem Flaschengate wählten die Zuschauer:innen die junge Mutter aus dem Camp – für Elena ist klar: Die Trinkflasche und der darauffolgende Konflikt waren schuld an ihrem Rauswurf.

RTL Elena Miras eckt mit ihrer Art in jeder Reality-Show an

Trinkflaschen en masse für Elena Miras: Das ließ sie sich in den Vertrag schreiben

Damit ihr ein Streit wegen einer Trinkflasche nicht ein weiteres Mal zum Verhängnis wird, handelte Elena vor Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden eine besondere Klausel mit der Produktion aus. So wurde in ihrem Vertrag festgehalten, wenn ein anderer Kandidat oder eine andere Kandidatin versehentlich ihre Flasche benutzt, bekommt sie nochmal eine neue Flasche.

Ob sich Elena Miras mit ihrer speziellen Vertrags-Klausel im Sommer-Dschungelcamp länger halten kann, bleibt abzuwarten. Fest steht: Es wird sicherlich noch genug anderes Dramapotenzial geben.

Wann und wo kann ich das Dschungelcamp der Legenden gucken?

Die Ausstrahlung beginnt zur Primetime um 20:15 Uhr auf RTL. Ab dem 16.08. flimmern die Dschungel-Allstars dann jeden Abend für zwei Wochen über die Bildschirme. Einen Tag zuvor ist das Dschungelcamp der Legenden bereits auf RTL+ zum Streamen verfügbar.