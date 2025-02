"Chance auf die Krone versaut": Dschungelcamp-Liebling Pierre fällt mit Äußerungen bei Fans durch

Nach Konflikten mit Edith Stehfest und Jörg Dahlmann hat sich Pierre Sanoussi-Bliss bei den Fans beliebt gemacht. Doch vor der Dschungelprüfung sorgte der Schauspieler mit fragwürdigen Aussagen für Ärger bei den Fans.

Pierre Sanoussi-Bliss ist in den letzten Tagen zum heimlichen Liebling der Dschungelcamp-Fans aufgestiegen – nicht zuletzt durch seine Konfrontation mit Edith Stehfest. Doch am elften Tag leistete sich Pierre einen Spruch, mit dem er alle Sympathien der Fans verspielte.



Anna-Carina nimmt Pierre mit zur Prüfung – bis der einen Spruch loslässt

Die Dschungelprüfung steht an und die Campteilnehmer:innen haben entschieden, Pierre und Anna-Carina Woitschack zusammen in die Prüfung zu schicken, weil sie beide noch nie in einer Prüfung waren. Tatsächlich freuen sich beide auf diese und machen sich gemeinsam mit Sam Dylan und Timur Ülker auf den Weg zur Brücke.



Nach einem kleinen Seitenhieb von Sam, wiederholt Pierre gekonnt ironisch seine Beleidigung gegen Edith: "Halt du dich da raus, du dämliche Kuh". Sam verstummt sofort, da er die Ironie nicht so positiv aufnimmt. Dann erklärt Pierre, dass 'dämlich' von 'Dame' kommt und daher, auf Sams Nachfrage, alle Damen dämlich seien. "Warum nicht? Da kommt das her.", ergänzt der Schauspieler.

Die drei konnten es nicht fassen, da legt Pierre nach: "Wir Herren sind herrlich und die Damen sind dämlich." Anna-Carina fand die Sprüche gar nicht lustig, wollte sich dann aber lieber auf die Dschungelprüfung vorbereiten.

"Was läuft falsch Pierre": Dschungelliebling verspielt alle Sympathien



Die Dschungelcamp-Fans waren von Pierres Verhalten gar nicht begeistert. "Ich rieche schon die Kommentare wegen Pierres ironischen Witz", schreibt jemand auf Instagram in weiser Voraussicht. Und eine Instagram-Nutzerin schreibt: "Was läuft falsch Pierre". Auf X sind die Kommentare ähnlich vernichtend. So schreibt diese Person:

Ein weiterer Post auf X weist auf die Heuchlerei von Pierres Verhalten hin:

Ein anderer X-User spricht Pierre sogar die sichere Dschungelkrone ab:

Aufgrund der vorherigen Sympathien könnte es sein, dass Pierre bangen muss und weniger Zuschauer:innen als vorher für ihn anrufen werden. Ob es dann noch für die Dschungelkrone reicht?



Wo man das Dschungelcamp schauen kann

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! wird täglich um 20.15 Uhr live auf RTL ausgestrahlt. Die Sendung kann live auf RTL+ gestreamt werden, alle Folgen stehen anschließend zum Abruf bereit.