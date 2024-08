Du hast die Chance Freikarten zu gewinnen und mitzuentscheiden, welcher Clip beim Kinofest 2024 läuft! [Anzeige]

Das Kinofest 2024 findet am 7. und 8. September statt und zeigt eure Lieblingsfilme für nur 5 Euro. Dazu habt ihr die Möglichkeit, bei einem Special Screening mit Helge Mark in Berlin dabei zu sein.

Im Rahmen des Kinofests 2024, das am 7. und 8. September stattfindet , habt ihr die Möglichkeit, einen ganz besonderen Film zu sehen und sogar mitzuentscheiden, welcher es wird! Moviepilot präsentiert gemeinsam mit FILMSTARTS den Kinomodus, der euren eigenen Film auf die große Leinwand bringt.



Stimmt jetzt für den Gewinnerfilm des Kinomodus ab:

Zwischen dem 26. August und dem 1. September habt ihr die Möglichkeit, auf www.kinomodus.de unter fünf handverlesenen Clips für euren Liebling abzustimmen. Die Nominierten wurden von Content Creator Helge Mark höchstpersönlich ausgewählt, der alle eingereichten Clips nach cinematischen Aspekten geprüft hat.



Am 5. September habt ihr dann die Möglichkeit, bei dem exklusiven Screening des Gewinnerfilms mit Helge Mark dabei zu sein!



Macht mit und gewinnt Tickets für das Special Screening mit Helge Mark am 5. September

Der Gewinnerfilm wird amund Sebastian Gerdshikow von FILMSTARTS in der Astor Filmlounge in Berlin gezeigt. Danach erwartet euch noch ein weiteres Highlight: Eine Woche vor Kinostart wird der heiß erwartete Action-Kracher The Crow mit Bill Skarsgard und FKA Twigs zu sehen sein.

Um beim Special Screening dabei zu sein, könnt ihr noch bis zum 30. August 2024 hier am Gewinnspiel teilnehmen . Das Gewinnspiel ist für alle Teilnehmenden ab 18 Jahren offen.

Der Kinomodus bringt euren eigenen Film beim Kinofest 2024 auf die große Leinwand

Der Kinomodus feiert das Kino in all seinen Facetten und bringt euren ganz eigenen Film auf die große Leinwand. Die Teilnehmenden konnten mit dem Smartphone eigene Clips aufnehmen und diese mit dem Hashtag Kinomodus bei TikTok hochladen. Die Krux dabei: das Video musste im horizontalen Kinomodus gefilmt werden, anstatt des für das Smartphone üblichen vertikalen Formats.



Im Video erklärt Hardy von Moviepilot euch noch einmal, was es mit dem Kinomodus auf sich hat:

Im Anschluss an das Special Screening findet am 7. und 8. September das Kinofest 2024 statt, bei dem ihr in ausgewählten Kinos in ganz Deutschland all eure Lieblingsfilme für nur fünf Euro schauen könnt. An den zwei Tagen zahlt ihr für alle im Programm laufenden Filme den vergünstigten Sonderpreis, egal ob Blockbuster oder Klassiker.

Alle weiteren Infos zum Kinomodus und zum Kinofest findet ihr noch einmal gesammelt unter den entsprechenden Links.

Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen könnt ihr hier nachlesen.



Moviepilot und FILMSTARTS wünschen euch viel Glück!