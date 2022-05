Düsterer als The Walking Dead: Start der The Last of Us-Serie wird endlich konkret

The Last of Us soll noch intensiver werden als The Walking Dead. Jetzt stellt sich auch heraus, in welchem Zeitfenster die Videospiel-Adaption erscheinen soll.

Seit gefühlten Ewigkeiten wird die Serie zur beliebten Videospiel-Reihe The Last of Us gedreht. Die Horror-Adaption, von der sich Fans noch mehr erhoffen als von The Walking Dead, hat aber bisher noch kein Startdatum. Mittlerweile gibt es aber zumindest ein Zeitfenster, mit dem die Community rechnen kann.

Nach The Walking Dead-Finale: The Last of Us soll schon bald erscheinen

Comicbook.com zitiert dazu aus einem Holod -Interview mit Kantemir Balagov, der bei der ersten Folge auf dem Regiestuhl sitzt. Demzufolge können Fans im Frühjahr 2022 mit dem Start der Serie rechnen. Wo genau die HBO-Serie bei uns erscheint, ist noch nicht bekannt.

Das sind gute Nachrichten für die Community, die gespannt der Horror-Serie harrt. Fans der Videospiele konnten sich bisher immerhin einige Bilder vom The Last of Us-Set ansehen. Offizielle Szenenbilder oder gar ein Trailer blieb ihnen die Adaption aber bisher schuldig.

Wenn die Horror-Überserie The Walking Dead ab Herbst 2022 ihre letzten Folgen zeigt, können sich Genre-Fans also schon auf Nachschub freuen. Kenner*innen der Videospiel-Vorlage wissen außerdem, dass es The Last of Us in Sachen Härte und Dunkelheit durchaus mit dem großen Zombie-Vorbild aufnehmen kann.

