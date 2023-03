Dumme Klischees in John Wick 4 und Star Wars ärgerten Action-Legende Donnie Yen – er setzte Änderungen durch

Donnie Yen ist einer der größten Action-Stars unserer Zeit. Dennoch schlugen ihm bei John Wick 4 und Star Wars rassistische Stereotypen entgegen, gegen die er sich erfolgreich wehrte.

62 Jahre sind vergangen, seit Mickey Rooney in Frühstück bei Tiffany einen asiatischen Menschen auf skandalöse Weise verunglimpfte. Hat sich Hollywood seitdem weiterentwickelt? Action-Star Donnie Yen (Ip Man) musste eigenen Angaben nach erst kürzlich gegen idiotische Klischees in John Wick: Kapitel 4 ankämpfen, die bereits in Rogue One: A Star Wars Story ein Problem waren.

Donnie Yen kämpfte für Änderungen in John Wick 4 und Star Wars

Dem GQ Magazine verriet er kürzlich über seine John Wick 4-Rolle:

Sein Name war Shang oder Chang. Warum kann er keinen normalen Namen haben? Warum müsst ihr so generisch sein? Und dann die Garderobe: Natürlich [alles mit] Mandarin-Kragen. Das ist doch ein John Wick-Film. Alle sollen doch cool und schick aussehen.

Universal Donnie Yen in John Wick 4

Laut des Berichts veränderte Regisseur Chad Stahelski auf Yens Kritik hin die Rolle. Er habe "letzten Endes [...] eine sehr respektvolle Erfahrung am John Wick 4-Set gemacht", so der Action-Star. Es ist aber nicht das erste Mal, dass der er gegen die Klischees in seiner Figurenzeichnung kämpfen muss.

So ärgerte ihn die ursprüngliche Fassung seiner Rogue One-Figur Chirrut Îmwe, dessen bierernste Mimik "einen typischen [Kampfkunst-] Meister" ausgezeichnet habe, wie Yen erklärt. Im Gespräch mit den Macher:innen des Star Wars-Films erkämpfte er schließlich mehr Humor für seinen Charakter und durfte sogar improvisierte Witze einstreuen.

Wann kommt John Wick 4 ins Kino?

Wie modern Yens Auftritt in John Wick 4 am Ende geraten ist, werden wir schon bald herausfinden. Der Action-Kracher soll am 23. März 2023 ins Kino kommen. Keanu Reeves hat bereits in einem Video gezeigt, wofür er so hart trainiert hat.



