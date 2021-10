Dwayne Johnson ist jetzt Rapper geworden und das Internet rastet komplett aus

Dwayne Johnson bringt Fans nicht nur mit Blockbustern in Wallung. Jetzt ist er auf einem Rap-Song vertreten und seine Jünger können sich vor Begeisterung kaum noch halten.

Action-Stars und musische Ambitionen gehen manchmal Hand in Hand. Nachdem schon sein Fast & Furious-Nemesis Vin Diesel eine eigene Club-Hymne veröffentlichte, ist Dwayne Johnson jetzt auch unter die Musiker gegangen: Auf einem Song des Künstlers Tech N9ne rappt er über seine Herkunft und den Weg nach oben. Viele Fans reagieren begeistert - und verhelfen dem Song in die obersten Ränge der Charts.

Dwayne Johnson rappt über seinen Antrieb als Action-Star

Nachdem The Rock seinen Rap-Abstecher kurz zuvor auf Twitter ankündigte, wurden am 8. Oktober der Song Face Off und ein dazugehöriges Musikvideo veröffentlicht:

Wie es sich für den Action-Star gehört, spart er sich den großen Auftritt bis ganz zum Schluss auf. Als er schließlich an der Reihe ist, wirkt sein Einstand ein wenig wie eines seiner Instagram-Videos: Es geht in erster Linie um unnachgiebige Motivation - und die Stärke seiner Herkunft:

It's about tribe, it's about power / We stay hungry, we devour / Put in the work, put in the hours and take what's ours / Black and Samoan in my veins, my culture bangin' with Strange / I change the game so what's my motherfuckin' name (Rock) / (What they gonna get though?) / Desecration, defamation, if you wanna bring it to the masses / Face to face now we escalatin' when I have to put boots to asses / Mean on ya' like a dream when I'm rumblin', you're gonna scream, "Mama" / So bring drama to the king Brahma (Then what?), comin' at ya with extreme mana!

Johnson ehrt das "schwarze und samoanische [Blut] in [seinen] Venen" und treibt den Zuhörer dazu an, "hungrig [zu] bleiben" und zu "nehmen, was [ihm] gehört". Die Botschaft von Ermächtigung und innerer Stärke wirkt zwar wie die Kopie eines seiner Videos aus der Muckibude, stört die Fans damit aber kein bisschen: Im Gegenteil, The Rock als Rapper schlägt ein wie eine Bombe.

Begeistere Dwayne Johnson-Fans hieven seinen Rap-Song in die Charts

Wie der Action-Star bereits selbst auf Twitter teilte, ist der Song auf dem zweiten Platz der Rap-Charts bei iTunes gelandet - kaum zwei Tage nach Veröffentlichung ist das ein ziemlich ansehnlicher Erfolg.

Verantwortlich für den schnellen Erfolg sind ganz offensichtlich eine große Anzahl an The Rock-Fans, die aus ihrer Begeisterung über den Song auch keinen Hehl machen:

"Seit wann rappt The Rock denn? Face Off ist großartig", so heißt es dort etwa. Eine interessante Frage, die vor allem eine verblüffende Wahrheit zu Tage fördert: Face Off ist längst nicht Johnsons erste Liebäugelei mit dem Hip Hop-Genre.

Face Off ist nicht der erste Rap-Song von Action-Star Dwayne Johnson

Daran erinnert ihn auch einer seiner Fans auf Twitter:

"Dachte, dein Rap-Debüt ist schon vor 20 Jahren passiert?", hakt dort etwa einer seiner Jünger nach. Und tatsächlich: Für ein Musik-Album der Wrestling-Firma WWF nahm Johnson bereits 2001 einen Song namens The Pie auf.

Wie der Name bereits vermuten lässt, geht es dort - zumindest oberflächlich - um The Rocks Heißhunger auf Kuchen. Mit Blick auf seine neueste Veröffentlichung scheint sich ein gewisses Muster zu etablieren: Womöglich können Fans von Johnson bald ganze Alben voller Hip Hop-Einlagen erwarten - so lange er hungrig bleibt.

