Dwayne Johnsons größenwahnsinnigstes Projekt könnte die schlimmste Enttäuschung seines Lebens heilen

Dwayne Johnsons bombastischstes Projekt nimmt Formen an. Es könnte ihm über den geplatzten Lebenstraum seiner Jugend hinweghelfen.

Dwayne Johnson trägt eine große Enttäuschung mit sich herum, die seiner Filmkarriere vorausging. Dem könnte sein bisher größenwahnsinnigstes Unternehmen Abhilfe schaffen. Er war nämlich shoppen. Und hat sich eine Football-Liga gekauft.

Action-Star Dwayne Johnson kehrt mit Football-Liga zu seinen Wurzeln zurück

Wer seine Biopic-Serie Young Rock gesehen hat, weiß um die Bedeutung von American Football in Johnsons jungem Leben. Anfang der 90er spielte er bei den Miami Hurricanes, hängte seine Karriere aber nach einer Verletzung an den Nagel. In der Amazon-Produktion ist es ein Moment bitterster Enttäuschung.

Diese Wunde könnte seine neueste Geschäftsidee schließen. 2020 kauften sich Dwayne Johnson und weitere Investoren für schlappe 15 Millionen die schwächelnde Football-Liga XFL (via LA Times ). Kürzlich enthüllte er auf Instagram ein neues Logo und sprach über seine Vision.

Unser Ziel ist es, den Football weiterzuentwickeln und zu fördern. Und vor allem die Träume all der talentierten und hungrigen Football-Spieler zu verwirklichen.

Vor Dwayne Johnsons Größenwahn muss selbst Ryan Reynolds klein beigeben

The Rock besitzt eine Tequila-Marke, lässt seinen eigenen Energy Drink produzieren und liebäugelt öfters mit der Präsidentschaft der Vereinigten Staaten (via USA Today ). Aber eine eigene Football-Liga klingt nach absolutem Größenwahn. Selbst Ryan Reynolds Fußball-Ambitionen wirken dagegen klein.

Schließlich handelt es sich um einen direkten Konkurrenten der größten amerikanischen Football-Liga NFL. Die XFL wollte sich in ihrer ursprünglichen Vision durch schnellere Spiele in unter drei Stunden und diverse Regeländerungen vom großen Bruder absetzen (via Sports Illustrated ). In der neuen Saison soll ab 2023 ein Fokus auf technische Innovationen und die Beziehung zwischen Spielern und Fans gelegt werden (via Boardroom ).

Welche Kontrolle The Rock über den Aufbau der Liga hat, ist nicht bekannt. Laut einem Instagram -Post will er mit Trainingscamps ins Jahr 2023 starten. Sollte er das Projekt wie seine Filme angehen können, wird sein Stempel unverkennbar sein. Immerhin hat er eine tiefe innere Wunde zu heilen.



Podcast über das Phänomen Dwayne Johnson: Nervensäge oder Sympathieträger?

Dwayne Johnson ist gerade überall. Er spielt neben Gal Gadot und Ryan Reynolds in Red Notice die Hauptrolle, dem bis dato teuersten Netflix-Film. Außerdem hat er mit Young Rock eine eigene Serie über sein Leben, die in Deutschland bei Sky zu sehen ist. Darin präsentiert er sich wie gewohnt zurückhaltend als Präsidentschaftskandidat der Zukunft.

Deswegen diskutieren ein Johnson-Fan und eine Johnson-Kritikerin diesen außergewöhnlichen Star. Ist The Rock der sympathischste Mann in Hollywood oder eine Nervensäge?

