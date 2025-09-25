Dwayne Johnsons härteste Rolle kommt in 7 Tagen ins Kino: So habt ihr The Rock noch nie gesehen

The Rock ist in wenigen Tagen mit seiner ungewöhnlichsten und härtesten Rolle im Kino zu sehen. Das Kampfsportdrama erzählt eine wahre Geschichte.

Für manche Kinogänger ist Dwayne Johnson nur ein Spaßmacher. Ein Mann für schnelle Witze und ein breites Grinsen, das sich bestens verkauft. The Smashing Machine soll sie alle eines Besseren belehren: Das knallharte Kampfsportdrama nach einer wahren Geschichte zeigt den Ex-Wrestler, wie er bisher noch nie auf der Leinwand zu sehen war. In wenigen Tagen startet es im Kino.

Dwayne Johnson steckt in The Smashing Machine zwischen Blut und Tränen

The Smashing Machine erzählt die wahre Geschichte von Mark Kerr (Johnson), der als Pionier des sogenannten Ultimate Fighting Championship (UFC) gilt. Das Unternehmen ließ seit den frühen 90ern Athleten aus unterschiedlichen Kampfsportarten gegeneinander antreten. Die Kämpfe hatten zunächst nur wenige Regeln und waren sehr brutal.

Schaut hier den Trailer zu The Smashing Machine:

The Smashing Machine - Trailer (Deutsch) HD

Kerr half dabei, den Sport populärer zu machen. Doch er selbst kämpfte währenddessen gegen sich selbst. Seine Sucht nach Betäubungsmitteln bedrohte seine Karriere und die Ehe mit seiner Frau Dawn (Emily Blunt).

"Er sah unbesiegbar aus und war der beste Kämpfer auf dem Planeten, aber er die Dämonen der Sucht beeinträchtigten ihn. Und er tat sein Bestes, das zu verstecken", erklärte Johnson gegenüber For The Win. "Das alles war das härteste, was ich je gemacht habe."

Wie der Trailer bereits zeigt, bewegt sich The Smashing Machine zwischen blutigen Kämpfen, Tränenausbrüchen und aufwühlenden häuslichen Szenen. Seine für viele ungewöhnlichste Rolle machte Dwayne Johnson zum möglichen Oscar-Kandidaten.

Wann kommt The Smashing Machine ins Kino?

The Smashing Machine erscheint am 2. Oktober 2025 in den deutschen Kinos. Regie führte Benny Safdie, der gemeinsam mit seinem Bruder Josh viele gefeierte Filme inszenierte – unter anderem Good Time und Uncut Gems.

