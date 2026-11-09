Ebenezer-Cast im Interview: Rupert Grint verrät, welcher Harry Potter-Star ihn als Geist heimsuchen würde

Es weihnachtet schon sehr, wenn Rupert Grint mit Schauspielkollege Tramell Tillman über Johnny Depps neuen Film Ebenezer spricht. Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh hat die zwei Stars interviewt.

In den Kinos ist gerade am 12. November 2026 die Neuverfilmung Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens' berühmter Erzählung gestartet. Johnny Depp spielt den berühmten Griesgram, der von den drei Geistern der Weihnacht heimgesucht wird und die Chance erhält, sich zu bessern. Neben ihm funkeln aber noch weitere Stars im Cast. Ich habe vorab Harry Potter-Star Rupert Grint und Severance-Liebling Tramell Tillman getroffen, um mit ihnen über Weihnachtsfilme und Gespenster zu reden.

Ebenezer-Stars im Interview: Rupert Grint und Tramell Tillman über Harry Potter-Geister und liebste Weihnachtsfilme

Als Ron Weasley aus acht Harry Potter-Filmen brachte der mittlerweile 38-jährige Rupert Grint schon vor Ebenezer reichlich übernatürliche Erfahrung (auch mit Hogwarts-Geistern) mit, als er sich Ti Wests Neuverfilmung der Weihnachtsgeschichte anschloss. Nach Horror-Auftritten in Knock at the Cabin, Servant und Nightborn geht es in der neuen Version von Dickens A Christmas Carol aber nicht ganz so düster zu. 15 Jahre nach Harry Potter spielt der britische Schauspieler somit wieder in einem familientauglichen FSK-12-Fantasyfilm mit: als Ebenezers gebeutelter Angestellter Bob Cratchit, der sich um seinen kranken Sohn Tiny Tim sorgt.

Neben Rupert Grint sitzt in meinem Interview der US-amerikanische Darsteller Tramell Tillman, 41, der hierzulande noch weniger bekannt ist. Doch niemand, der in der Sci-Fi-Serie Severance bei seiner "Music Dance Experience" beiwohnen durfte, wird den Star aus Mission: Impossible 8 - The Final Reckoning so schnell vergessen können. Zuletzt feierte er zudem in Spider-Man: Brand New Day seinen Marvel-Einstand (als zwielichtiger Bill Metzger). In Ebenezer spielt er mit Pelzmantel und Verwesungserscheinungen den mittleren Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Im Interview gaben die beiden Stars sich festlich.

Moviepilot: Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte wurde bereits mehrfach verfilmt. Was hat euch beim Dreh mit Ti West am meisten an seiner Herangehensweise an die bekannte Story überrascht?

Tramell Tillman: Ich fand es wirklich toll, dass wir uns viel mehr auf die Geistergeschichte konzentriert haben. Ich durfte einen dieser Geister spielen und liebte es, Leute zu erschrecken und einzuschüchtern. Zugleich hatte ich aber auch viel Spaß mit meinen Schauspielkolleg:innen.

Rupert, du spielst hier einen Vater und hast mittlerweile selbst zwei Kinder. Hat dir das bei der Verkörperung von Bob Cratchit geholfen?

Rupert Grint: Ja. Ich denke, es hilft, dieses Verständnis zu haben, wie sehr man seine Familie liebt. Dass man alles für sie tun würde. Bob befindet sich offensichtlich in einer ziemlich ernsten Situation [mit seinem schwerkranken Sohn]. Diese Verfilmung lehnt sich sehr in das Viktorianische und in die Trostlosigkeit, wie hart das Leben damals war, wenn man kein Geld hatte. Es war interessant, [diese Vaterliebe] in einer so unerbitterlichen Welt zu spielen.

Wenn ihr von euren persönlichen Geistern der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnacht heimgesucht würdet: Welche Gestalt würden sie für euch annehmen, entweder als Filmfigur oder reale Person?

[Beide lachen und müssen erstmal nachdenken.]

Tramell Tillman: Okay, ich würde sagen, der Vergangenheitsgeist wäre meine Großmutter. Sie war eine sehr leidenschaftliche, religiöse, unerschütterliche Frau – aber einfach so liebevoll und ein entscheidender Bestandteil meiner Kindheit. Sie wäre also die Vergangenheit.

Rupert Grint: Ich weiß es gerade nicht. Das ist wirklich schwer! [lacht]



Vielleicht hast du Geister aus deiner Harry Potter-Vergangenheit, Rupert?

Rupert Grint: Wow, ja vielleicht! Da wäre es wahrscheinlich ... Maggie Smith! Sie war eine wunderbare Dame und hat sich für uns [Harry Potter-Stars] fast wie eine Großmutter angefühlt, als wir noch ganz jung waren. Also, ja, sie wäre ein guter Geist der vergangenen Weihnacht.

Ok, das reicht mir. Dann werde ich euch nicht noch weitere Geister aus den Rippen leiern. Aber apropos Rippen: Tramell, das Design deines Charakters mit den Rissen im Gesicht und der Kinder-im-Brustkorb-Szene war wirklich toll. Waren das hauptsächlich praktische Effekte oder CGI?

Tramell Tillman: Es waren Prosthetics [also angeklebte Masken-Teile] und Make-up. Barrie Gower hat das Prosthetics-Team geleitet und ich saß jedes Mal fünf bis sechs Stunden in der Maske dafür. Wir hatten für mich außerdem fünf bis sechs verschiedene Looks, weil der Geist der Gegenwart mit der Zeit altert. Und die zwei Kinder "Unwissenheit" und "Mangel" trug ich natürlich die ganze Zeit in mir. Die wirbelten da drinnen in meinem Bauch herum. [lacht]

Ebenezer ist ideale Festtagsunterhaltung – habt ihr einen persönlichen Lieblings-Weihnachtsfilm?

Rupert Grint: Ja, ich liebe Weihnachtsfilme. Ich liebe vor allem Weihnachts-Specials von Fernsehserien! Das ist jetzt wahrscheinlich eine sehr spezifische, britische Sache: Aber ich liebe Mr. Beans Xmas-Special [Fröhliche Weihnachten, Mr. Bean]. So gut! So nostalgisch.

Tramell Tillman: Mein liebster Weihnachtsfilm ist Das Wunder von Manhattan (Miracle on 34th Street). Den schaue ich jedes Jahr zu Weihnachten.

Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet. Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte ist am 12. November 2026 in den deutschen Kinos gestartet.