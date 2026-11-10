Mit diesem Film will Johnny Depp seine Hollywood-Karriere retten: So gut ist die Fantasy-Verfilmung Ebenezer

In der neuen Adaption der legendären Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens spielt Johnny Depp seine größte Kinorolle seit dem Phantastische Tierwesen-Aus. Moviepilot-Redakteur Patrick Reinbott erklärt euch, wie Ebenezer geworden ist.

Wenige Meldungen stimmten mich so skeptisch wie die Aussicht auf eine neue A Christmas Carol-Verfilmung von Horrorfilm-Regisseur Ti West (X) mit Johnny Depp in der Hauptrolle als legendärer Griesgram Ebenezer Scrooge. Als dann der erste Trailer zum schlicht Ebenezer betitelten Film folgte, befürchtete ich das Schlimmste. Zu sehr sah das Grimassieren und Gezappel von Depp darin aus wie der verzweifelte Versuch eines gefallenen Hollywood-Stars, nochmal an Jack Sparrow-Glanzzeiten anknüpfen zu wollen, nur um stattdessen bei Mortdecai 2 zu landen.

Vor dem Kinostart dieser Adaption der zeitlosen Weihnachtsgeschichte habe ich Ebenezer vorab sehen können und erkläre euch hier, warum mich Ebenezer positiv überrascht hat.

Neue Version der legendären Weihnachtsgeschichte: Ebenezer hält sich eng an die Vorlage

Da die Novelle von Dickens aus dem Jahr 1843 zu den beliebtesten und zigfach verfilmten Geschichten überhaupt gehört, ist die Story dieser neuen Version auch schnell umrissen. Hauptfigur ist der geizige, verbitterte alte Geschäftsmann Ebenezer Scrooge (Depp), der nach dem Tod seines langjährigen Unternehmenspartners Jacob Marley (Ian McKellen) vor allem einen großen Hass auf Weihnachten entwickelt hat.

Jahre später wird ihm vom Geist des verstorbenen Marley eröffnet, dass Scrooge nacheinander von drei Geistern der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft heimgesucht werden wird, die ihm Fehler und Versäumnisse seines Lebens vor Augen führen. Vielleicht ist es doch noch nicht zu spät, sich zu ändern.

Hier könnt ihr einen deutschen Trailer zu Ebenezer schauen:

Wer die Weihnachtsgeschichte von Dickens in- und auswendig kennt, wird von dieser Neuauflage womöglich am ehesten enttäuscht sein. Regisseur Ti West und Drehbuchautor Nathaniel Halpern halten sich eng an die Vorlage und gestalten Ebenezer so eher als atmosphärisches Update eines zeitlosen Klassikers.

Die Trailer haben (zum Glück!) ein falsches Bild von Ebenezer gezeichnet

Mit viel Liebe zu Setdesign und Ausstattung lässt West als Regisseur ein finsteres viktorianisches London auferstehen, das in den besten Momenten an Filme wie Tim Burtons Sweeney Todd erinnert. Darin grantelt und wütet sich Johnny Depp als Scrooge in den anfänglichen Szenen immer wieder bis zur Karikatur in Rage, was zumindest meine Nerven schnell strapaziert hat.

Wenn der Geizhals aber seine erste Geisterbegegnung hat und auf die Reise in die Vergangenheit geschickt wird, wo der alte Scrooge machtlos dabei zusehen muss, wie die junge Version (Arthur Conti) von sich selbst seine große Jugendliebe Belle (Ellie Bamber) verliert, hat Ebenezer schnell nur noch wenig mit den abschreckenden Trailern gemeinsam. Die verkaufen in Wirklichkeit einen anderen, flotteren Film, der die große Johnny Depp-Blödelparade verspricht, während sich Wests Dickens-Adaption viel ernsthafter, schauriger und melancholischer entfaltet.

Das hat einerseits mit dem Regisseur zu tun, der durch Horrorfilme wie The House of the Devil und The Innkeepers zum Indie-Liebling in Insiderkreisen aufgestiegen ist. Mit Mia Goth in der Hauptrolle hat er zuletzt außerdem eine furiose Trilogie (X, Pearl und MaXXXine) über Genre-Grenzen hinaus kreiert.

West verwandelt hier nun nicht gleich eine familientaugliche Weihnachtsgeschichte in einen Schocker. Die Auftritte der Geister, bizarre Gestaltungsdetails und Spukmomente in feinster Hammer Film-Manier lassen die Handschrift des Filmemachers aber immer wieder durchblitzen. Geister von verwesenden Kindern, die aus dem Brustkorb eines selbst verwesenden Geistes hervorbrechen wollen, habe ich im Vorfeld dieser Dickens-Adaption jedenfalls nicht unbedingt erwartet.

Johnny Depp muss in Ebenezer nicht die große Johnny Depp-Show abliefern

Je finsterer und wehmütiger die übernatürlichen Episoden von Scrooge ausfallen, desto mehr findet auch Johnny Depp in der Titelrolle in die Spur des Films. Der Schmerz in Depps Augen und die Erkenntnis, welche bitteren Konsequenzen seine egoistischen Taten mit sich bringen, hinterlassen in Ebenezer zunehmend mehr Eindruck als Depps schrulliges Kasperletheater, das zum Glück nur geschätzt 15 Prozent dieses Films ausmacht.

Für den Fluch der Karibik-Star steht mit diesem Film ohnehin viel auf dem Spiel. Die Paramount-Produktion ist Depps größte Kinorolle seit seinem Aus als Bösewicht Grindelwald in der Phantastische Tierwesen-Reihe. 2020 ist er auf Bitte von Warner Bros. von dem Part im Harry Potter-Filmuniversum zurückgetreten, nachdem er einen Gerichtsprozess verloren hatte und von der Boulevardzeitung The Sun weiterhin als Frauenschläger bezeichnet werden durfte.



Zusammen mit dem öffentlich ausgetragenen Prozess mit seiner Ex-Frau Amber Heard und Anschuldigungen häuslicher Gewalt ist Depp aus dem Hollywood-System gestürzt. Bis zuletzt spielte er Rollen in kleineren Produktionen wie Waiting for the Barbarians, Minamata und Jeanne du Barry. Das Einspielergebnis von Ebenezer wird aussagekräftig für die zukünftige Karriere des Schauspielers sein und mitentscheiden, ob Depp nochmal der Sprung nach Hollywood mit Coups wie einer schon länger kursierenden, möglichen Rückkehr im Fluch der Karibik-Franchise gelingen könnte.



Ebenezer ist jedenfalls nicht die angestrengte Comeback-Zirkusparade geworden, die Depp als Hauptdarsteller auf seinen Schultern tragen muss. Stars wie Rupert Grint (Harry Potter und der Stein der Weisen) als unterbezahlter Angestellter von Scrooge, und Sam Claflin (Die Tribute von Panem - Catching Fire) als dessen erwachsener Neffe Fred, der sich immer wieder dazu überwindet, den Griesgram doch noch zum Familienweihnachtsfest einzuladen, bekommen alle ihre eigenen berührend-strahlenden Momente.

Am übersprudelnden Kitschfinale von Ebenezer dürften sich am Ende nochmal die (Weihnachts)geister scheiden. Eine so aufrichtige Verbeugung vor dem X-Mas-Spirit, die morbiden Totentanz genauso umarmt wie zu Tränen rührende Gesangseinlagen, hätte ich diesem Film aber niemals zugetraut. Johnny Depp-Comeback hin oder her.

Ebenezer läuft ab dem 12. November 2026 in den deutschen Kinos.

