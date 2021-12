Edles Star-Wars-Geschenk: Der X-Wing-Fighter-Messerblock sieht großartig aus

Amazon bietet derzeit ein echtes Geschenke-Highlight für Star-Wars-Fans an: einen Messerblock in Form eines X-Wings. Lest, was hinter der speziellen Weihnachts-Idee steckt.

Ihr sucht noch nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für den Star-Wars-Fan in eurem Familien- oder Freundeskreis und scheut euch nicht, ein wenig mehr Geld auszugeben? Dann haben wir einen Tipp für euch: den Star Wars X-Wing Messerblock von TruffleShuffle. Geschenk-Idee zu Weihnachten: Der Star-Wars-Messerblock Zum Deal Deal Wir erklären euch übersichtlich, wie der Messerblock aufgebaut ist und was ihr von dem Produkt erwarteten könnt. Star-Wars-Messerblock im X-Wing-Look: Edles Design trifft praktischen Nutzwert © TruffleShuffle © TruffleShuffle © TruffleShuffle © TruffleShuffle © TruffleShuffle Wenn ihr den Star-Wars-Messerblock als Geschenk zu Weihnachten kauft, erhaltet ihr offiziell lizensiertes Merchandise mit folgenden Features:

fünf Messer aus rostfreiem Stahl, darunter: Küchenmesser (200mm), Brotmesser (198mm), Tranchiermesser (225mm), Gemüsemesser (122mm), Schälmesser (85mm)

Messerständer aus Kunststoff mit Chromeffekt

Größe: 36,5 x 26,6 x 17cm (Breite/Höhe/Länge)



Preis für den X-Wing-Messerblock: 145,90 Euro bei Amazon * Die perfekte Geschenk-Idee für Star Wars-Fans Der Messerblock macht optisch einiges her und taugt dank des edlen Designs als echtes Schmückstück in jeder Küche. Star-Wars-Fans kommen also voll auf ihre Kosten und freuen sich mit Sicherheit über das schicke Weihnachtsgeschenk. Weil die Messer noch dazu eine hohe Qualität aufweisen und ordentlich scharf ausfallen, könnt ihr sie auch guten Gewissens im täglichen Gebrauch beim Kochen einsetzen.

Übrigens, wenn ihr neben dem Messerblock noch weitere Inspiration für ein Star-Wars-Geschenk sucht, werft doch mal einen Blick in unsere Kaufberatungen zu Yoda-Puppen und Lichtschwertern:

