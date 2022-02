Egal ob Berlinale oder Cannes: Diese 13 Klischee-Typen triffst du auf jedem Filmfestival

Bei Filmfestivals kann man die unterschiedlichsten Menschentypen beobachten. Wir haben das Berlinale-Publikum analysiert und stellen 13 Typen vor, die du bei jedem Filmfestival treffen wirst.

Wenn Menschen viel ins Kino gehen, entwickeln sie die seltsamsten Marotten. Nirgendwo lassen sich diese so gut beobachten (oder erleiden) wie bei Filmfestivals. Wir haben das Publikum Hunderter Festival-Vorstellungen aus den letzten Jahren analysiert und stellen zur Berlinale 2022 13 tendenziell nervige Klischee-Typen vor, die du auf jedem Filmfestival treffen wirst – ob du willst oder nicht.

1. Filmfestival-Typ: Schnarchnase

Schläft reflexartig ein, nachdem der Filmtitel eingeblendet wurde und wird von der Nachbarschaft durch sanfte Stöße mit dem Ellbogen oder knurrendes Räuspern aus dem Schlummer geholt. Nickt anschließend sofort wieder weg und kuschelt sich dabei vertrauensvoll an die verzweifelte Person neben sich.

2. Filmfestival-Typ: Flash

Einmaliges Geschöpf der Filmfestivalwelt, das nach 15 Minuten aus dem Kinosaal stürmt, um 1. ein lebenswichtiges Telefonat zu führen, 2. einen Networking-Termin wahrzunehmen oder 3. einen anderen Film zu gucken, den es auch nach 15 Minuten verlässt.

© Warner Bros. Verschwindet schneller aus dem Film, als man es mit bloßem Auge wahrnehmen kann: der Flash

3. Filmfestival-Typ: Early Bird

Egal ob beim heiß erwarteten Hollywood-Film oder dem thailändischen Drama über einen schweigsamen Reisfarmer – dieser Menschentyp steht schon Stunden vorher in der Schlange und setzt bereits Staub an, während andere Festivalbesuchende noch beim ersten Morgenkaffee sitzen.

4. Filmfestival-Typ: Catering Service

Fürchtet bei jedem Kinobesuch den Hungertod und macht es sich vorsichtshalber mit Thermoskanne, Mettbrötchen und Obstsalat von vorgestern im Kinosessel bequem.

5. Filmfestival-Typ: Joker

Ob Drama über Sterbehilfe oder Komödie über Franzosen, die zu viel rauchen und Wein trinken, es gibt immer diese eine Person im Saal, die sich lauthals amüsiert, wenn es niemand anderes tut. Und dafür vollkommen zurecht vom Rest des Saals gehasst wird.

© CBS Wenn der Joker mit dir im Kinosaal sitzt

6. Filmfestival-Typ: Empfangs-Made

Dieser Festival-Typ lebt und atmet für den Champagner-Empfang danach und hofft auf "spannende neue Kontakte" und Selfies mit angesagten Stars.

7. Filmfestival-Typ: Ruhepol

Während andere sich beim Stress mit Programmplanung, Kartenbesorgung, Corona-Tests und Netzwerk-Terminen die Haare ausreißen, lässt dieser Menschentyp alles so unglaublich ruhig auf sich zukommen, als wären Filmfestivals nicht der Mittelpunkt allen Lebens im Universum. Was vor allem deswegen nervt, weil sich ein Gedanke nie ganz abschütteln lässt: Hat er damit vielleicht recht?

8. Filmfestival-Typ: Glücksspirale

Sobald der Abspann erscheint, zücken sie ihr Smartphone, um ihren neusten Film-Hype mit der Welt zu teilen. Sind häufig bei "umjubelten Premieren" anzutreffen und sehen sich als Gottesgeschenk an die Filmbranche – schließlich sind es begeisterte Hype-Personen wie sie, die die Massen quasi im Alleingang zurück in die Kinos treiben.

9. Filmfestival-Typ: Antiquariat:

"Der neue Scorsese ist schon okay, aber wisst ihr noch damals, als er Hexenkessel gemacht hat? An dieses Meisterwerk ist er nie wieder rangekommen. Die jungen Leute wissen ja gar nicht mehr, was gutes Kino ist!"

© Disney Anton Ego

10. Filmfestival-Typ: Purist

Diese Kino-Besucher:innen wohnen, wo andere nicht einmal einen Zeh hineinsetzen: in der ersten Reihe des Kinosaals. Hier herrschen sie selbstgerecht über ihr einsames Reich und freuen sich darüber, dass absolut nichts zwischen ihnen und der Leinwand steht. Gegenargumente wie "eingeschränktes Sichtfeld" entlocken ihnen nur ein herablassendes Lächeln.

11. Filmfestival-Typ: Drama Queen

Selbst wenn überall Harmonie herrscht, schaffen sie Konflikte, denn es gibt immer etwas, das eine laute Beschwerde verdient. Ob Farbe der Kinosessel, Besetzung des Saals (immer entweder zu voll oder zu leer für das perfekte Filmerlebnis) oder Auswahl an kostenfreien Snacks.

12. Filmfestival-Typ: Stenotyp

Trägt stets drei Notizblöcke und sieben Ersatz-Stifte mit sich herum, da im Kino jede Regung im Halbdunklen mit einer Handschrift notiert werden muss, die anschließend nur zwei Menschen auf der Erde entziffern können: die Person selbst und ihre Hausärztin.

13. Filmfestival-Typ: Oscar-Host

Kommt in den Saal, als gehöre das Kino ihm oder ihr, positioniert sich mit breiter Brust vor 200 Fremden, um unnötig lange nach der eigenen Sitzreihe zu suchen, und spricht dabei so aufdringlich über den kommenden Film, dass es selbst in der Dune-Vorstellung nebenan zu hören ist.

© ABC Wie laut ist wohl Jimmy Kimmel, wenn er einen Kinosaal betritt?

Falls ihr euch in einem dieser Persönlichkeits-Typen wiedererkennt, dann schreibt es in die Kommentare.

Ich persönlich finde mich in so vielen wieder, dass James McAvoy aus Split daneben wie die Ausgeglichenheit in Person aussieht. Denn wenn ihr mit mir ins Kino geht, wird es euch weder an Essen noch Notizblöcken noch Wartezeit vor dem Einlass fehlen.