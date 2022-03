Egal ob Sci-Fi-Blockbuster oder Uncharted-Spielsession: Gewinnt euer ganz privates Kino-Event

Beim Team Contest von Cineamo könnt ihr 5 Mal einen Kinosaal ganz für euch allein gewinnen – und selbst entscheiden, ob ihr euer liebstes Sci-Fi-Epos noch mal sehen oder Spiele wie Uncharted zocken wollt.

Wir lieben Filme, vor allem im Kino. Wenn sich so manches Filmerlebnis auf der Couch trotzdem besser anfühlt, liegt das meistens an einer Sache: den anderen Menschen im Kino. Während ihr verzweifelt versucht zu verstehen, warum genau der Mond auf die Erde kracht, unterhält sich jemand laut hinter euch. Und mitten in der emotionalsten Szene muss euer Sitznachbar plötzlich dringend auf Toilette und kippt euch seinen Popcorn-Eimer in den Schoß.

Kino könnte noch schöner sein, wenn wir aussuchen könnten, wer mit uns im Saal sitzt. Oder wir direkt mitbestimmen können, was überhaupt gezeigt wird. Hier kommt ein spannendes Start-Up von Filmbegeisterten ins Spiel, das wir von Moviepilot als Medienpartner unterstützen: Cineamo verlost 5 private Kino-Events, ganz nach euren Wünschen gestaltet. Außerdem gibt es eine Reise nach Fuerteventura zu gewinnen.

So könnt ihr ein privates Kino-Event gewinnen – und eine spektakuläre Reise

Beim Future Team Contest von Cineamo steht Teamgeist im Mittelpunkt. Teilnehmen könnt ihr sowohl mit Kolleg:innen, als auch mit Personen aus eurem privaten Umfeld (z.B. Sportverein, Freund:innen, Videospiel-Gilde). Die Gruppengröße sollte zwischen 3 und 7 Personen betragen. Wichtig ist, dass ihr mindestens 18 Jahre alt seid und eine gemeinsame Vision habt: Wie sieht die perfekte Kinoveranstaltung für euch aus?

Der Ablauf des Team Contests

Dreht ein 60 bis 90 sekündiges Video , in dem euer Team beweist, warum ihr ein privates Kino-Event verdient habt.

, in dem euer Team beweist, warum ihr ein privates Kino-Event verdient habt. Meldet euch bis zum 10. April 2022 mit eurem Video auf der Website zum Contest an.

Die Community stimmt auf dem Team Contest Instagram-Account und der Contest-Website ab. Die 5 Teams mit den meisten Likes dürfen ihren Kinotraum in die Tat umsetzen.

und der Contest-Website ab. dürfen ihren Kinotraum in die Tat umsetzen. Cineamo dreht mit den 5 Gewinner-Teams Videos vom jeweiligen Event, über die erneut abgestimmt wird.

Das Team, das das Finale für sich entscheidet, gewinnt eine einwöchige Reise nach Fuerteventura – inklusive Popcorn-Strand und Team-Coaching.

Hier findet ihr die ausführlichen Teilnahmebedingungen und alle weiteren wichtigen Infos zum Gewinnspiel.

Was ist Cineamo?

Cineamo gibt euch die Möglichkeit, euch eure Wunsch-Kinoerfahrung selbst zusammenzustellen und vermittelt dafür zwischen Kinobetreiber:innen und -Besucher:innen. Sucht euch ein teilnehmendes Kino aus und plant euren individuellen Kinoabend.

Ihr könnt nicht nur auswählen, wer mit euch in den Kinosaal darf, sondern auch, was auf der Leinwand gezeigt wird. Egal, ob ihr die letzte Star Wars-Trilogie noch einmal in besonderer Kulisse sehen, als Nachwuchs-Filmschaffende euer eigenes Werk präsentieren oder nach dem Uncharted-Film mit Tom Holland die Spielvorlage auf der ganz großen Leinwand zocken wollt.

Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, euch über das Programm eurer Lieblingskinos zu informieren und neue Kinos in eurer Nähe zu finden. Hier gibt's alle weiteren Infos zum Angebot und der Cineamo-App .

Was würdet ihr mit einem Kinosaal anstellen, der euch für einen Abend ganz allein gehört?