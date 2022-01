Mond vs. Erde: Erstes Sci-Fi-Highlight 2022 kündigt sich krachend im neuen deutschen Trailer an

Der Kinostart von Moonfall nähert sich in großen Schritten. Jetzt gibt es einen finalen deutschen Trailer zum ersten großen Science-Fiction-Ereignis des Jahres.

Mit Moonfall kündigt sich der erste große Science-Fiction-Blockbuster des Kinojahres an. Niemand Geringeres als Zerstörungsmeister Roland Emmerich hat die Mischung aus Katastrophenfilm, Verschwörungsthriller und Actionepos inszeniert. Wenn der Mond in die Erde kracht, dann ist einiges auf der großen Leinwand geboten.

Moonfall sieht von Trailer zu Trailer abgefahrener aus. War es am Anfang nur der Mond, der die Menschen verschreckte, gibt es inzwischen deutlich mehr beunruhigende Fragen zu klären. Nachfolgend könnt ihr euch den neuen deutschen Trailer anschauen, der mit dramatischen Weltuntergangsbildern und jeder Menge Action protzt.

Finaler Trailer zum Sci-Fi-Bombast Moonfall

Moonfall - Trailer 3 (Deutsch) HD

Wenn euch die Dialoge in Don't Look Up zu langweilig waren, könnte Moonfall genau der endzeitliche Science-Fiction-Film werden, der euch glücklich macht. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich die von Halle Berry verkörperte Jo Fowler, ihres Zeichens eine ehemalige Astronautin, die versucht, die Erde vor dem Mond-Crash zu retten.

Ihr zur Seite stehen der Verschwörungstheoretiker K.C. Houseman (John Bradley) und der Astronaut Brian Harper (Patrick Wilson). Gemeinsam begibt sich das Trio auf die womöglich letzte Weltraummission der Menschheit. Ob danach noch weitere folgen werden, finden wir ab dem 10. Februar 2022 im Kino heraus.

