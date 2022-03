Brad Pitts John Wick: Irrwitziger Trailer entfacht ein Action-Feuerwerk

Nachdem es vor ein paar Tagen ein kurzes Teaser-Video zum Actionfilm Bullet Train gab, zeigt uns der erste ausführliche Trailer einen rasanten Einblick in Brad Pitts John Wick.

Letzte Woche erreichte uns das erste Lebenszeichen von Bullet Train in Form eines vermeintlichen Werbeclips für die Nippon Speed Line. Heute können wir euch endlich den ersten richtigen Trailer zum Actionfilm mit Brad Pitt präsentieren, der sich wie ein maßgeschneidertes John Wick für den Hollywood-Star anfühlt.

Hier könnt ihr den Bullet Train-Trailer schauen:

Bullet Train - Trailer (Deutsch) HD

Bullet Train: Was hat es mit Brad Pitts John Wick auf sich?

Bei Bullet Train handelt es sich um die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Kôtarô Isaka. Die Geschichte erzählt von fünf Auftragskillern, die in einem sogenannten Bullet Train aufeinandertreffen und sich gegenseitig an die Gurgel wollen. Die Prämisse verspricht ein Actionfest auf engstem Raum. Dazu gesellen sich viele coole Leute.

Neben Pitt ist Sandra Bullock der größte Name im Bullet Train-Cast, auch wenn ihr Auftritt im Trailer nur ganz kurz angedeutet wird. Nachdem Bullock zuletzt mit den Netflix-Filmen Bird Box und The Unforgivable im Streaming-Bereich vertreten war, bereitet sie jetzt ihr Leinwand-Comeback vor. Vor Bullet Train steht sogar schon die Actionkomödie The Lost City in den Startlöchern.

© Sony Bullet Train

Ansonsten erstreckt sich das Ensemble von Michael Shannon (Take Shelter) und Brian Tyree Henry (Beale Street) über Zazie Beetz (Joker) und Hiroyuki Sanada (Mortal Kombat) bis hin zu Andrew Koji (Snake Eyes) und Aaron Taylor-Johnson (Tenet). Auch Joey King (The Kissing Booth) und Logan Lerman (Percy Jackson) sind dabei. Ein weiterer spannender Name wartet auf dem Regiestuhl.

Nicht nur passt Bullet Train perfekt in die John Wick-Ära des Actionkino. Inszeniert wurde der Film von David Leitch, der einer der beiden Schöpfer von Keanu Reeves' markantem Auftragskiller ist. Durch Action-Kracher wie Atomic Blonde, Deadpool 2 und Hobbs & Shaw etablierte sich Leitch als Blockbuster-Regisseur.

Wann startet Bullet Train mit Brad Pitt im Kino?

Der Kinostart von Bullet Train liegt gar nicht mal allzu weit weg. Bereits am 14. Juli 2022 rast der Zug in den Bahnhof ein. Wir freuen uns auf ein irrwitziges Actionfest.

Überzeugt euch der erste Trailer zu Bullet Train?