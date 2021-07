Ein herzzerreißendes Star Wars-Detail lässt euch Obi-Wans Tod mit ganz anderen Augen sehen

Aktuell finden die Dreharbeiten zur Obi-Wan Kenobi-Serie statt. Deshalb wollen wir euch heute ein Detail vorstellen, das euch den Tod des Jedi-Meisters mit anderen Augen sehen lässt.

Die Star Wars-Filme gehören zu den populärsten Filmen überhaupt. Regelmäßig laufen sie im Fernsehen. Es gibt die unterschiedlichsten Heimkino-Veröffentlichungen. Und seit der Übernahme von Lucasfilm durch Disney ist die Sternensaga mit neuen Abenteuern im Kino und auf Disney+ vertreten. Star Wars ist in der Popkultur präsenter denn je.

Nach über 40 Jahren wurde jedes Geheimnis der Filme entschlüsselt, könnte man meinen. Dennoch passiert es immer wieder, dass ein Detail zum Vorschein kommt, das zuvor vermutlich nur den wenigsten Fans der Saga aufgefallen ist. Eines dieser Details ist besonders berührend. Es hat mit Obi-Wan Kenobis Tod zu tun.

Star Wars: Ein Detail, das Obi-Wans Tod für immer verändert

In Krieg der Sterne stellt sich der Jedi-Meister ein letztes Mal Darth Vader im Kampf. Diesen Kampf überlebt er allerdings nicht. Um seine Freunde zu retten, opfert sich Obi-Wan mit einem zufriedenen Lächeln. Vader holt zum Schlag aus und sein Gegenüber wird eins mit der Macht. Hinter dieser Szene steckt jedoch noch mehr.

Wie auf Twitter ein Fan festgehalten hat, markiert die Szene eine herzzerreißende Reunion: Das letzte, was Obi-Wan in seinem Leben sieht, ist die Zusammenkunft von Luke und Leia. Es ist ein unscheinbares Detail, aber eines, das der tragischen Szenen noch mehr Gewicht verleiht. In Obi-Wans Lächeln begegnen sich zwei Star Wars-Trilogien.

Obi-Wans Star Wars-Tod erzählt von Hoffnung statt Leid

Obi-Wan war in Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith bei der Geburt von Luke und Leia anwesend. Während Leia in der Obhut von Bail Organa nach Alderaan gebracht wurde, wachte Obi-Wan über den jungen Luke auf Tatooine, wo er bei seinem Onkel und seiner Tante aufwuchs. Die Zwillinge wurden getrennt und versteckt, um sie vor Darth Vader, ihrem Vater, zu beschützen.

Knapp zwei Dekaden später sind sie wieder vereint – ein Anblick, der Obi-Wan Grund zur Hoffnung gibt. Selbst wenn er nicht derjenige ist, der Darth Vader besiegen, geschweige denn erlösen kann, verabschiedet er sich mit dem Wissen, dass die zwei Personen, die dazu in der Lage sind, gemeinsam durch die weit entfernte Galaxis fliegen.

Jetzt wird es spannend, ob die kommende Obi-Wan Kenobi-Serie diesem wundervollen Moment eine weitere Nuance hinzufügen kann. Nicht zuletzt erzählt sie genau aus der Zeit, in der sich Obi-Wan auf Tatooine zurückzog, um ein Auge auf den jungen Luke zu haben. Gerüchten zufolge soll auch die junge Leia ein Teil der Serie sein.

Ist euch dieser tolle Obi-Wan-Moment schon mal aufgefallen?