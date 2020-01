Star Wars: Alles über die Obi-Wan Kenobi-Serie mit Ewan McGregor

Redakteur bei Moviepilot. Schaut zu viel ins Internet, mag den Weltraum und fühlt sich auf Tatooine genauso zu Hause wie in Hogwarts und Mittelerde.

Ewan McGregor kehrt als Obi-Wan Kenobi ins Star Wars-Universum zurück. Wir haben alle wichtigen Infos zur neuen Serie aus der weit, weit entfernten Galaxis zusammengefasst.

Lange Zeit haben sich die Gerüchte um einen eigenen Kinofilm rund um Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi gerankt. Befeuert durch das Anthologiekonzept, das Filme abseits der Skywalker-Saga wie Rogue One und Solo ermöglichte, hofften die Fans auch auf Kenobi: A Star Wars Story.

Ins Kino hat es ein solches Projekt schlussendlich nie geschafft. Dafür dürfen wir uns auf eine Obi-Wan Kenobi-Serie auf Disney+ freuen. Alle wichtigen Infos zu dem Projekt sammeln wir an dieser Stelle. Sobald also etwas Neues in der weit, weit entfernten Galaxis passiert, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren.

Kehrt Ewan McGregor in der Obi-Wan Kenobi-Serie zurück?

Ja, er kehrt wirklich zurück! Lange musste uns Ewan McGregor anlügen, doch im August 2019 konnte er endlich das große Geheimnis verraten, dass er schon seit einer Weile mit Lucasfilm in Verhandlungen über eine Rückkehr als Obi-Wan Kenobi stand. McGregor verkörperte die ikonische Rolle zuvor in allen Teilen der Prequel-Trilogie.

Kehren weitere Star Wars-Figuren in der Obi-Wan Kenobi-Serie zurück?

Ein Blick in die Gerüchteküche sieht verheißungsvoll aus. Da wäre zum Beispiel Jar Jar Binks (Ahmed Best), den wir möglicherweise erneut sehen werden. Außerdem sorgte eine Casting-Meldung für Aufsehen, die nahelegte, dass ein junger Luke Skywalker und eine junge Leia Organa demnächst in einem Star Wars-Projekt auftauchen könnten. Der Machtgeist von Qui-Gon Jinn wäre auch ganz cool.

Wann spielt die Obi-Wan Kenobi-Serie?

Die Obi-Wan Kenobi-Serie ist zwischen den Ereignissen von Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith und Krieg der Sterne angesiedelt. Konkret setzt die Handlung acht Jahre nach der Order 66 ein, sprich: Obi-Wan Kenobi befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf Tatooine und wacht über den jungen Luke Skywalker, der bei der Lars-Familie aufwächst.

Wer macht die Obi-Wan Kenobi-Serie?

Hossein Amini ist der kreative Kopf hinter der Obi-Wan Kenobi-Serie. Zuvor war er maßgeblich in die Serien McMafia und The Alienist involviert. Als Regisseur und Drehbuchautor verantwortete er den Thriller Die zwei Gesichter des Januars, während er außerdem das Drehbuch zu Drive und der John le Carré-Verfilmung Verräter wie wir schrieb, ebenfalls mit Ewan McGregor in der Hauptrolle.

Während Amini die Obi-Wan Kenobi-Serie als Drehbuchautor und Shworunner betreut, wurde Deborah Chow als Regisseurin für alle sechs Episoden der 1. Staffel engagiert. Diese hat nicht nur Serien wie Better Call Saul, American Gods und Marvel's Jessica Jones in ihrer Filmographie stehen, sondern inszenierte auch zwei Episoden von The Mandalorian.

Was ist aus dem Obi-Wan Kenobi-Kinofilm geworden?

Obwohl die Arbeit an einem Obi-Wan Kenobi-Film nie offiziell von Lucasfilm bestätigt wurde, tauchen in den vergangenen Jahren immer wieder Gerüchte zu einem entsprechenden Projekt auf, bei dem Stephen Daldry als Regisseur gehandelt wurde. Das bestätigt auch Hossein Amini in einem Interview:

Der ursprüngliche Regisseur der Filmversion, Stephen Daldry, hat mich kontaktiert. Ich habe mich mit ihm unterhalten und war begeistert von ihm als Regisseur. Mit Lucasfilm war es dann mehr ein Gespräch als ein Pitch. Ich bin unglaublich dankbar dafür. Es hat sich nicht wie ein Vorsprechen angefühlt.

Aus dem Interview mit Hossein Amini geht außerdem hervor, dass offenbar viele Elemente des Obi-Wan Kenobi-Films für die Serie übernommen wurden. So ermöglichen es die sechs Episoden erst, die Geschichte angemessen zu ergründen:

Die Situation ist so komplex [...], dass man Zeit braucht, um sie zu erkunden. Um ehrlich zu sein, gibt es noch viel mehr Geschichten aus dieser Zeit zu erzählen, es sind einige Jahre. Zwischen Episode 3 und Episode 4 ist einiges los, das noch nicht erforscht wurde.

Die zwei Stunden eines Kinofilms würden dafür nicht ausreichen, zumal Hossein Amini nicht nur das Schicksal von Obi-Wan Kenobi behandeln, sondern sich ebenfalls mit dem Aufstieg des Imperiums beschäftigen will:

Die Möglichkeit, die Reise einer Figur mitsamt der Politik und der Weite des Imperiums zu ergründen, ist allein deswegen aufregend, weil es sich wie ein eigener Zeitabschnitt in der [Star Wars-]Geschichte anfühlt - und das ist manchmal schwer, in nur zwei Stunden zu erzählen.

Wann und wo startet die 1. Staffel der Obi-Wan Kenobi-Serie?

Die 1. Staffel der Obi-Wan Kenobi-Serie wird insgesamt sechs Episoden umfassen und auf Disney+ ausgestrahlt. Wann die Premiere stattfinden wird, steht noch nicht fest. Ein Start in der ersten Hälfte von 2021 scheint sehr wahrscheinlich, zumal im Herbst 2020 erst einmal die 2. Staffel von The Mandalorian weitergeht.

Was erwartet ihr euch von der Obi-Wan Kenobi-Serie mit Ewan McGregor?