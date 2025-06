Ein Marvel-Held hätte Thanos problemlos besiegen können, doch er starb kurz vor Avengers: Infinity War

Thanos führte das ganze MCU an den Abgrund. Ein Marvel-Held aus Asgard hätte ihn nach Meinung vieler Fans besiegen können, verstarb aber schon vor Avengers: Infinity War.

Der Thanos-Schnipser ist für viele Marvel-Fans immer noch einer der größten MCU-Schockmomente aller Zeiten. Die Hälfte des Universums vernichtet in Sekunden. Hätte doch nur eine:r der Superheld:innen den Weltenzerstörer aufhalten können, werden sich manche gewünscht haben. Und einer hätte es einer beliebten Theorie zufolge tatsächlich geschafft – wäre er nicht bereits vor der Schnips-Szene in Avengers 3: Infinity War verstorben. Es handelt sich um Odin (Anthony Hopkins).

Marvel-Fiesling Thanos wusste, dass er MCU-Held Odin nicht besiegen kann

Wie die Fan-Theorie auf Reddit besagt, wartete Thanos (Josh Brolin) auf Odins Tod in Thor 3: Tag der Entscheidung, um seinen Vernichtungsplan in die Tat umzusetzen. Sonst hätte ihm die nordische Donnergottheit vielleicht mühelos Paroli geboten: Wie bereits unsere Kolleg:innen von Mein MMO erklären, kann Odin schwarze Magie nutzen und übernatürlichen Wesen und Superheld:innen ihre Fähigkeiten entziehen. So ist er etwa in der Lage, seine mächtige Tochter Hela (Cate Blanchett) ins Exil zu verbannen.

Aber leider segnete Thors Vater schon vor der Konfrontation mit Thanos das Zeitliche: Auf der Erde hatten er und sein Volk es geschafft, eine neue Existenz aufzubauen – aber die Entfernung zu seiner Heimat Asgard schwächte seine Kräfte und führte den Tod herbei. Zu Beginn von Thor 3 verabschiedet er sich von seinen Kindern Thor und Loki (Tom Hiddleston) und betrat Walhalla als gleißende Lichtgestalt.

Thanos starb am Ende gleich zweimal: Zu Beginn von Avengers: Endgame schlug ihm ein wütender Thor (Chris Hemsworth) den Kopf ab, im großen Finale wurde er seinerseits durch einen Schnipser von Iron Man (Robert Downey Jr.) aus der Existenz gefegt. Hätte Odin eingegriffen, wäre Marvel-Fans viel Herzschmerz, aber auch der wohl beste MCU-Showdown aller Zeiten erspart worden.