Ein Muss für Breaking Bad-Fans: Eine der besten Thriller-Serien endet und die ersten 3 Folgen des Barry-Finals könnt ihr schon streamen

Eine der originellsten Serien der vergangenen Jahre ist zurück. Ab sofort könnt ihr bei Skys Streaming-Dienst WOW die ersten drei Episoden der letzten Staffel von Barry schauen.

Wenn ihr auf der Suche nach einer einfallsreichen und richtig guten Serien seid, dann haben wir heute den perfekten Streaming-Tipp für euch. Letzte Woche startete in Deutschland die 4. Staffel der eigenwilligen Auftragskiller-Serie Barry. Nachdem es zum Auftakt zwei Folgen gab, ist inzwischen auch Folge 3 eingetrudelt.

Barry schwankt meisterhaft zwischen Drama-, Thriller- und Comedy-Elementen, die in völlig unerwarteter Form in der Geschichte auftauchen. Mitunter erinnert die abgefahrene Mischung mit ihren schockierenden Wendungen sogar an Breaking Bad. Und mit Bill Hader hat sie einen fantastischen Hauptdarsteller zu bieten.

Eigenwilliger Breaking Bad-Ersatz: Barry Staffel 4 läutet das große Serienfinale mit Bill Hader ein

Die Prämisse von Barry ist absurd wie genial: Der von Hader verkörperte Titelheld verdingt sich als Auftragskiller, allerdings nur mit wenig Begeisterung. Am liebsten würde Barry das Fach wechseln und seiner Leidenschaft für Schauspielerei freien Lauf lassen. Als er eine Theatergruppe kennenlernt, scheint sich sein Leben endlich zum Guten zu wenden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Barry Staffel 4 schauen:

Barry - S04 Trailer (Deutsch) HD

Es dauert jedoch nicht lange, bis Barry von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Zwischen aufwühlenden Theaterproben und unheimlichen Gangsterbegegnungen findet die Serie einen äußerst ungewöhnlichen Weg durch eine Geschichte, wie es sie so vermutlich nicht mehr allzu schnell im Fernsehen gibt. Leider ist die 4. Staffel von Barry auch die letzte. Fünf weitere Folgen erwarten uns in den kommenden Wochen noch.

Podcast: Die 20 besten Serien im April bei Sky und Co.

Seid ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? In unserer Monatsvorschau findet ihr die spannendsten Serienstarts im April 2023 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir haben die Startlisten der Streaming-Dienste geprüft und stellen euch die 20 größten Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind der umjubelte Krimi-Hit Poker Face und das heiß erwartete Succession-Finale.

