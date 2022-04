Geheimtipp für Breaking Bad-Fans: Eine der besten Serien der letzten 10 Jahre kehrt heute endlich zurück

Heute startet bei Sky ein häufig übersehenes Serien-Highlight in die 3. Staffel, das nicht nur Breaking Bad-Fans glücklich machen dürfte: Hitman/Schauspieler Barry ist zurück.

Nur wenige Serien schaffen den perfekten Grenzgang zwischen packendem Thriller-Drama und genialem Humor. Dem Welterfolg Breaking Bad gelang dieses Kunststück. Die HBO-Serie Barry gehört mit ihren halbstündigen Episoden ebenfalls dazu – nur dass bislang weitaus weniger Menschen die Höhen und Tiefen des schauspielernden Berufskillers hierzulande auf dem Schirm haben. Zu Unrecht. Mit dem Start der bei Sky gezeigten 3. Staffel habt ihr nun aber die Chance, das zu ändern.

Ein Muss für Breaking Bad-Fans: Wie Barry uns zerstört und begeistert

Während in Breaking Bad der Chemie-Lehrer Walter White in kriminelle Abgründe abgleitet, ist die Serie Barry auf den ersten Blick eher ein "Breaking Good": Der depressive, einsame Hitman Barry (Co-Serienschöfer Bill Hader) stolpert bei einem Auftrag in die Theater-Szene von Los Angeles. Daraufhin beschließt er, Schauspieler zu werden und sein blutiges Handwerk an den Nagel zu hängen – was mit einem Doppelleben allerdings leichter gesagt als getan ist.



Eigentlich lässt sich Barry gar keinem festen Genre zuordnen: Die Serie ist zum einen düsterste Comedy, die uns immer wieder überrascht laut auflachen lässt. Zum anderen traut sie sich als Kriminal-Thriller aber auch wiederholt an schockierende Wendungen, die für eine Ganzkörper-Gänsehaut sorgen und leuchtet als menschliches Drama ihre Charaktere bis in die tiefsten Ecken aus.

Dieser packend-emotionale Rundumschlag beim Serien-Tonfall sollte Breaking Bad-Fans bekannt vorkommen. Zumal auch hier verblüffende Konzept-Episoden (wie die Verfolgung des Profikillers durch ein wildes Karate-Mädchen) noch lange in Erinnerung bleiben. Barry gehört deshalb völlig zurecht auf die Liste der besten Serien der letzten 10 Jahre.

Endlich Barry Staffel 3: Lange mussten wir auf die Rückkehr der fantastischen Stars warten

Barry strahlt dabei vor allem durch den als Komödien-Darsteller bekannten Bill Hader (Es 2, The Skeleton Twins), der hier schauspielerischen zeigen darf, dass er noch einiges mehr auf dem Kasten hat. Während wir gerade noch über seine stoische Miene lachen, hat er im nächsten Moment schon begonnen, uns das Herz herauszureißen, wenn seine Killer- und Schauspieler-Ambitionen sich unerwartet überschneiden, ergänzen oder behindern.

© HBO Perfekter Breaking Bad-Nachfolger: Barry

Genau wie bei Breaking Bad dürfen bei Barry aber auch die Nebenrollen funkeln: Sei es nun der herrlich exzentrische Verbrecher NoHo Hank (Anthony Carrigan), Barrys selbstverliebter Schauspiellehrer Gene Cousineau (Henry Winkler) oder sein Love-Interest Sally (Sarah Goldberg), die gekonnt pendelnd zugleich Star-Egoismus und weibliche Benachteiligung im Filmgeschäft offenlegt.

Fast drei Jahre mussten Fans auf die heißerwartete Serien-Rückkehr warten. Und das nach einem verheerenden Cliffhanger, der alles veränderte. Nun erfahren wir endlich, wie Barry sich aus einer schier unmöglichen Sackgasse seiner gefährdeten Doppel-Identität herausmanövrieren will. Alle, die jetzt erst einsteigen, haben diese Reise noch vor sich und werden schnell feststellen: Die 8 halbstündigen Episoden pro Staffel sind bei Sky viel zu schnell weggeguckt. Einziger Trost: Der Rewatch macht mindestens genauso viel Spaß und Staffel 4 ist längst bestellt.

Die 20 besten Serienstarts im April: Von Barry bis LOL

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr zur Frühlingszeit im April bei Netflix, Amazon Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Drei spektakuläre Zeitreise-Serien, die beste deutsche Comedy-Show oder die finale Staffel des Breaking Bad-Spin-offs Better Call Saul: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.

Kennt ihr die Serie Barry schon? Oder werdet ihr als Breaking Bad-Fans jetzt erstmals reinschauen?