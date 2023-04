Ein neuer Spongebob-Film über Eichhörnchen Sandy kommt zu Netflix – hier ist das erste Bild

Das Spongebob Schwammkopf-Universum wächst um einen weiteren Film, der exklusiv bei Netflix veröffentlicht wird. Hier könnt ihr euch das erste Bild aus dem Spin-off anschauen.

SpongeBob Schwammkopf ist nach wie vor ein großer Name in der Popkultur. Seit 1999 erobert der gelbe Schwamm die heimischen Bildschirme und war seitdem auch ein paar Mal auf der großen Leinwand unterwegs. Nun kündigt sich der neueste Film-Ableger des beliebten Cartoon-Franchise an. Dieses Mal dreht sich alles um Sandy.



Sandy Cheeks ist eine der zentralen Figuren aus der ursprünglichen Serie und gehört aufgrund ihrer stets gut gelaunten Art zu den beliebtesten Figuren. Das abenteuerlustige Eichhörnchen im Astronautenanzug stammt aus Houston und hat dank der Unterstützung der NASA auf dem Meeresgrund in Bikini Bottom ein neues Zuhause gefunden.

Neuer Film: Spongebob Schwammkopf und Sandy Cheeks stürzen Netflix ins Chaos

Jetzt erhält Sandy ihren ersten eigenen Spongebob-Film. Dieser trägt den Titel Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie und erscheint nächstes Jahr bei Netflix. Zur Einstimmung auf das Animationsabenteuer wurde ein erstes Bild veröffentlicht, dass uns Sandy zusammen mit einem begeisterten Spongebob Schwammkopf zeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Angekündigt wurde das Projekt bereits im Mai 2021. Wie schon in den vorherigen Filmen (Der SpongeBob-Schwammkopf Film, SpongeBob Schwammkopf 3D und SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung) sollen neben den Animationen auch diverse Live-Action-Elemente ihren Weg in den Film finden. Nach Keanu Reeves hat sich Jackass-Veteran Johnny Knoxville als großer Gaststar angekündigt.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Podcast: Die 20 besten Serien im April bei Netflix und Co.

Seid ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? In unserer Monatsvorschau findet ihr die spannendsten Serienstarts im April 2023 bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die Startlisten der Streaming-Dienste geprüft und stellen euch die 20 größten Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind der umjubelte Krimi-Hit Poker Face und das heiß erwartete Succession-Finale.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.