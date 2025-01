Ein Star aus The Big Bang Theory hat auch im wahren Leben einen Doktortitel – und zwar in Neurowissenschaften

The Big Bang Theory dreht sich um besonders intelligente Menschen. Ein Cast-Mitglied hat sogar im echten Leben einen Doktortitel, und zwar in Neurowissenschaften.

The Big Bang Theory lebt von den hochintelligenten Personen, die im Mittelpunkt der Serie stehen. Im echten Leben haben wir es natürlich mit Schauspieler:innen zu tun, die nur in die Rolle geschlüpft sind. Aber eine davon hat tatsächlich einen Doktortitel, der sogar dem entspricht, den ihre verkörperte Figur in der Serie innehat.

The Big Bang Theory-Schauspielerin Mayim Bialik hat tatsächlich einen Doktortitel in Neurowissenschaften

Die meisten Cast-Mitglieder in The Big Bang Theory mussten ihre Textzeilen mühsam auswendig lernen und haben oft das meiste überhaupt nicht verstanden, wenn es wissenschaftlich wurde. Jim Parsons hat beispielsweise erklärt, er habe den Wissenschafts-Talk wie eine fremde Sprache gelernt und davon eigentlich nichts kapiert.



Aber Amy Farrah Fowler-Darstellerin Mayim Bialik hatte dieses Problem größtenteils nicht. Sie besitzt nämlich auch im echten Leben einen Doktortitel in Neurowissenschaften, ganz wie die von ihr gespielte Rolle. Das dürfte dann auch bei den Dreharbeiten sehr hilfreich gewesen sein.

Sie ist damit auch die einzige der Schauspieler:innen, die an The Big Bang Theory mitwirken, die einen Doktortitel hat. Viele andere Stars aus der Besetzung haben zwar studiert und beispielsweise einen Master, aber einen Doktor hat sonst niemand aus der illustren Riege (via ScreenRant ).

Mayim Bialiks Doktortitel wurde in The Big Bang Theory sogar thematisiert

Kurioserweise wurde der echte Doktortitel von Mayim Bialik bereits in The Big Bang Theory thematisiert, bevor Amy Farrah Fowler überhaupt richtig in der Sitcom aufgetaucht ist. In der 13. Folge der ersten Staffel suchen die Superbrains nach einem vierten Mitglied für ihr Bowling-Team und Raj spielt letzten Endes auf die Schauspielerin an:

Weißt du, wer anscheinend sehr klug ist? Das ist das Mädchen, das Blossom im Fernsehen gespielt hat. Sie hat einen Doktortitel in Neurowissenschaften oder so!

Oder so trifft es natürlich nicht ganz, denn wie wir wissen hat sie tatsächlich genau diesen Doktortitel. Vor ihrer Karriere als Wissenschaftlerin hat Mayim Bialik nämlich schon als Kinderstar in der Serie Blossom mitgespielt. Seit der dritten Staffel war sie dann festes Mitglied des The Big Bang Theory-Casts. So schließt sich der Kreis.