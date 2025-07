Das hat es in Star Trek noch nie gegeben: Richtig ungewöhnliche Folge zeigt Transporter-Unfall, der in die Trek-Geschichte eingehen wird

In der letzten Staffel von Star Trek: Strange New Worlds hatten wir eine Musical-Episode, in Season 3 erwartet uns ein Holodeck-Krimi. Das ist aber nichts gegen das, was ein Teaser für die nächste Staffel ankündigt.

Seit diesem Monat läuft die 3. Staffel von Star Trek: Strange New Worlds bei Paramount+, wo gerade mal drei Folgen über die Bühne gegangen sind. Trotzdem veröffentlichte man auf der San Diego Comic-Con bereits einen Teaser-Trailer zur 4. Season, der uns Captain Pike (Anson Mount) in ungewohnter Gestalt zeigt.

Laut Showrunner Akiva Goldsman hat das mit einem "Transporter-Unfall" zu tun (via Variety ). Seht selbst, wenn ihr euch traut!

Hier der SDCC-Teaser zur 4. Staffel von Strange New Worlds:

Star Trek: Strange New Worlds - S04 Teaser Trailer (English) HD

Richtig gesehen: Statt Sci-Fi-Body-Horror erwartet uns in Staffel 4 von Star Trek: Strange New Worlds eine Episode mit niedlichen Filzpuppen der Crew. Und der knuddelige Pike stammt sogar aus einer durchaus prominenten Puppenschmiede.

Muppet-Macher steuern Puppen-Crew für Star Trek: Strange New Worlds Staffel 4 bei

Niemand Geringeres als die Muppet-Spezialist:innen von Jim Henson's Creature Shop arbeiten mit den Star Trek-Kreativen an der besagten Folge für Staffel 4 von Strange New Worlds. Darin verwandelt besagter Transporter-Unfall die Crew (oder zumindest den Captain) in alternative Filzkreationen. Regie führt ebenfalls jemand, der sich mit Puppen auskennt. Laut offizieller Star Trek-Seite kommt Jordan Canning (Die Fraggles – Back to the Rock) für den Job an Bord.

Ähnlichen Schabernack mit dem Transporter haben wir etwa in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert oder Star Trek: Raumschiff Voyager gesehen, als Charaktere in Kinder verwandelt wurden, oder als zwei Charaktere beim Beamen zu einer Person kombiniert wurden. RIP Tuvix.

Fans von Star Trek: Strange New Worlds sind aberwitzige Prämissen ebenfalls längst gewohnt. Denken wir nur an die Musical-Folge aus Staffel 2 oder den von Jonathan Frakes gedrehten Holodeck-Krimi, der uns noch in Season 3 erwartet.

So viel Star Trek: Strange New Worlds ist noch übrig bis zum Serienende

Seit dem 17. Juli 2025 gibt es wöchentlich neue Folgen von Strange New Worlds auf Paramount+ zu sehen – und zwar bis zum Staffelfinale am 11. September 2025. Danach erwarten uns noch zwei weitere Staffeln. Die 4. Season mit besagter Muppet-Folge und eine kürzere Finalstaffel mit nur sechs Episoden als Abschluss.

Die nächste Episode (OT: A Space Adventure Hour) geht am Donnerstag, den 31. Juli 2025 bei Paramount+ online.