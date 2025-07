Die beste Star Trek-Serie unserer Zeit ist zurück: Strange New Worlds Staffel 3 begeistert mit Weltraum-Zombies und Mordermittlung

Die 3. Staffel der Sci-Fi-Serie Star Trek: Strange New Worlds ist in Deutschland gestartet. Wann ihr die neuen Folgen streamen könnt und was euch darin erwartet, könnt ihr hier lesen.

Im Kino herrscht seit neun Jahren Star Trek-Flaute, nach dem Sektion 31-Desaster wird es wohl keine Streaming-Filme mehr geben und aktuell trägt Strange New Worlds die Franchise-Fackel im Alleingang – mit großem Erfolg.

Wer nicht genug von den Abenteuern von Captain Pike (Anson Mount) und seiner Enterprise-Crew bekommen kann, darf sich ab sofort auf neue Folgen freuen. Denn nach langer Pause ist Staffel 3 am heutigen 17. Juli endlich bei Paramount+ gestartet. Aber kann die aktuell beste Star Trek-Serie auch mit der neuen Season das hohe Niveau halten?

Das erwartet euch im Sci-Fi-Highlight Star Trek: Strange New Worlds Staffel 3

Als Prequel zum Sci-Fi-Original Raumschiff Enterprise liefert Strange New Worlds klassisches Star Trek im modernen Blockbuster-Gewand. Im 23. Jahrhundert folgen wir den Abenteuern der Crew des Sternenflotten-Raumschiffs USS Enterprise, das sich unter dem Kommando von Captain Christopher Pike auf einer Fünfjahresmission befindet, um die Weiten des Weltraums zu erforschen.

Strange New Worlds ist eine echte Überraschung aus dem gewaltigen Sci-Fi-Universum. Bei der Moviepilot-Community hält das Format eine ausgezeichnete Durchschnittswertung von 7,4 Punkten und ist damit derzeit sogar die bestbewertete Star Trek-Serie seit The Next Generation! Der Grund ist nicht nur Captain Pikes sich perfekt erhebende Haarpracht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Strange New Worlds Staffel 3 schauen:

Star Trek: Strange New Worlds - S03 Trailer (Deutsch) HD

Im Gegensatz zu den vorangegangenen düsteren und seriell erzählten Franchise-Kapiteln erzählt (fast) jede Folge eigenständige Standalone-Abenteuer mit unterschiedlichen Genre-Einschüben. Meist erwarten uns modernisierte Varianten klassischer Star Trek-Szenarien, aber auch kreative Freischläge, die die Serie plötzlich in eine Körpertausch-Comedy, Alien-Horror, ein Gerichtsdrama oder sogar ein Musical verwandeln.

Die Serie bleibt durch diese Story-Vielfalt stets erfrischend und überraschend. Doch die größte Stärke von Strange New Worlds ist der unverschämt charmante Cast aus neuen und bekannten Star Trek-Charakteren, die den Entdeckergeist und Optimismus der Ära Gene Roddenberry mit jeder Pore leben.

Und das hat sich auch nach drei Staffeln nicht verändert. Nachfolgend findet ihr einen Ersteindruck der ersten fünf Folgen von Staffel 3.

Wie gut ist Star Trek: Strange New Worlds Staffel 3?

Die 2. Staffel hinterließ Fans mit einem gewaltigen Cliffhanger und so widmet sich der Auftakt von Season 3 erstmal der Fortführung des Gorn-Konflikts und der Wiederherstellung des Status Quo – mit eindrucksvollen Sci-Fi-Bildern, dramatischen Momenten und bombastischer Weltraum-Action.

Weiter geht es mit einem radikalen Tonartwechsel in einer leichtherzigen Comedy-Folge über Liebesirrungen und -wirrungen auf dem (T)raumschiff Enterprise. Weiterhin erwartet Fans düsterer Zombie-Horror oder auch das Debüt einer neuen kosmischen Bedrohung, die das Leben der Crew womöglich auch in zukünftigen Folgen und Staffeln zur Hölle machen könnte.

Nach einer Fantasy-Folge, einem Musical und sogar einem Crossover mit einer Animationsserie wagt sich auch Staffel 3 wieder an ein völlig unerwartetes Genre: Das größte Format-Experiment in der ersten Hälfte ist ein klassisches Murder-Mystery nach Knives Out-Art, das mit einer frühen Version der Holodeck-Technologie ins Hollywood der 60er führt. Das große Highlight ist hierbei eine schrille Meta-Sequenz, in der sich das Star Trek-Franchise selbst aufs Korn nehmen darf. Und dank Regisseur Jonathan Frakes darf auch eine kurze, aber genüssliche Parodie des legendären Riker-Manövers nicht fehlen.

Mit Staffel 3 zeigt sich Strange New World erstaunlich routiniert. Obwohl die neuen Einzelgeschichten bisher zu den durchschnittlicheren der Star Trek-Serie zählen, punkten die Folgen vor allem wieder durch die stark gespielten Charaktere, deren Konflikte stärker als zuvor von Episode zu Episode fortgetragen werden. Während Figuren wie Erica Ortegas (Melissa Navia) und La'an (Christina Chong) mit neuen Facetten überraschen und die Trennung von Spock (Ethan Peck) und Christine Chapel (Jess Bush) reichlich Spannungen an Bord erzeugt, begeistert Neuzugang Montgomery "Scotty" Scott (Martin Quinn) mit einigen herrlich-absurden Comedy-Momenten.

Strange New Worlds liefert im besten Sinne mehr vom Gleichen. Wer eine epische Geschichte sucht, die die ganze Galaxie auf den Kopf stellt, ist hier weiterhin an der falschen Stelle. Die Genre-Wundertüte, die große Spielfreude des Casts und die perfekt eingespielte Raumschiff-Familie verwandeln die Star Trek-Serie von Woche zu Woche in wohlige Comfort-Science-Fiction, die uns selbst ein Teil dieser Crew sein lassen will.

Veröffentlichungstermine von Star Trek: Strange New Worlds Staffel 3 bei Paramount+ im Überblick

Parallel zur US-Ausstrahlung wird Staffel 3 von Star Trek: Strange New Worlds in Deutschland seit dem 17. Juli 2025 immer donnerstags bei Paramount+ veröffentlicht. Die Staffel besteht aus insgesamt zehn Episoden:

Folge 1: Hegemony II – ab 17. Juli

Folge 2: Wedding Bell Blues – ab 17. Juli

Folge 3: Shuttle to Kenfori – ab 24. Juli

Folge 4: A Space Adventure Hour – ab 31. Juli

Folge 5: Through the Lens of Time – ab 7. August

Folge 6: The Sehlat Who Ate Its Tails – ab 14. August

Folge 7: What is Starfleet? – ab 21. August

Folge 8: Four-and-a-Half Vulcans – ab 28. August

Folge 9: Terrarium – ab 4. September

Folge 10: New Life and New Civilizations – ab 11. September

Ihr könnt die Folgen wahlweise im englischen Originalton oder mit deutscher Synchronisation streamen.