Ein Twilight-Star vergisst bis heute ständig, dass sie in der Fantasy-Reihe mitgespielt hat

Twilight dominierte einige Jahre die Filmlandschaft. Ein beteiligter Star war jedoch so unscheinbar, dass sie selbst immer wieder vergisst, dass sie ein Teil davon ist.

Man sollte meinen, dass die Beteiligung an einem Welterfolg wie Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen den Beteiligten für immer im Gedächtnis bleibt. Bei Anna Kendrick scheint dies nicht der Fall zu sein. Manche mögen sich sogar wundern, dass Anna Kendrick überhaupt bei Twilight mitgespielt hat. Immerhin gehört ihre Figur zu den wenigen Charakteren, die von Anfang bis Ende menschlich bleiben. Weshalb Kendrick selbst immer wieder vergisst, dass sie in Twilight mitgespielt hat, hängt damit zusammen.



Anna Kendrick erinnert sich an Twilight – und vergisst es dennoch ständig

Mit Pitch Perfect hat Anna Kendrick mittlerweile ihr eigenes erfolgreiches Franchise in der Filmografie. In Twilight verkörperte sie dagegen lediglich eine Nebenrolle. Im Gegensatz zu den Stars, die die Hauptfiguren spielten, verblasste sie in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Darüber sprach sie im Oktober im Podcast Call Her Daddy von Alex Cooper, wie Entertainment Weekly berichtet. Während des Gesprächs erwähnte die Schauspielerin einen Tweet, den sie 2018 veröffentlicht hatte.

Daraufhin gab es ungläubige Kommentare, ob sie wirklich vergessen hat, dass sie in den Filmen mitspielte. Und während sie zustimmte, dass sie die Erfahrungen vom Dreh nicht vergessen hatte, fügte sie hinzu, dass der ganze Trubel um die Filme an ihr vorbeiging.

Die Leute waren verrückt und kritisierten: 'Oh, aber im Buch hat sie doch grüne Augen', oder so. Und ich musste mich mit all dem nicht auseinandersetzen.

Fans können sehr kritisch sein, wenn ihre Lieblingsfiguren nicht der Vorstellung oder der Beschreibung aus dem Original entsprechen. Anna Kendrick sieht Jessica Stanley aus den Büchern nicht besonders ähnlich. Dennoch wurde weder sie noch ihre Performance in der Breite kritisiert, wie es bei Kristen Stewart oder Robert Pattinson war.

Es fühlte sich fast so an, als hätte ich den Spießrutenlauf nicht wirklich machen müssen.

Dadurch wurde Twilight für sie einfach zu einem Film, den sie nun einmal drehte. Da sie durch das Internet oder die Fans nicht ständig daran erinnert wurde, blieb ihr der Fakt, dass sie Teil der Twilight-Saga war, nicht so präsent, wie es bei ihren Co-Stars der Fall war.