Ein versauter Disney-Witz war selbst für Deadpool & Wolverine zu viel: Jetzt wurde er enthüllt

Für Deadpool & Wolverine haben Ryan Reynolds & Co. einen derben Gag nach dem anderen gezündet. Ein versauter Disney-Witz musste aber gestrichen werden und jetzt wurde dieser detailliert enthüllt.

In Deadpool & Wolverine wurde wie gewohnt ein derbes Gag-Feuerwerk gezündet, bei dem wenig Rücksicht auf sensible Gemüter genommen wird. Da der neueste Teil der Reihe erstmals unter dem Disney-Dach entwickelt wurde, gab es trotzdem eine Einschränkung. Ein Gag, der gegen den eigenen Konzern schießt, musste aus dem Marvel-Blockbuster gestrichen werden. Jetzt ist bekannt, wie dieser konkret lautete.

Gestrichener Disney-Gag aus Deadpool & Wolverine wurde detailliert enthüllt

Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist der gestrichene Disney-Gag dank des komplett aufgetauchten Drehbuchs jetzt bekannt. Auf Deutsch übersetzt lautet er so:

Fuck! Wir können uns nicht einmal mehr einen X-Man leisten? Disney ist so billig. Ich kann kaum atmen mit diesem ganzen Mickey-Mouse-Penis in meiner Kehle.

Im Film sagt Deadpool diese Sätze, nachdem er erfahren hat, dass X-Men-Schurke Magneto tot ist. Auch wenn Deadpool & Wolverine mit dem höheren R-Rating gewohnt vulgär und brutal eskalieren durfte, war dieser Witz verständlicherweise eine Spur zu heftig.

Falls ihr euch den Marvel-Film (ohne versauten Disney-Gag) jetzt anschauen wollt, braucht ihr nur ein Disney+-Abo. Hier streamt Deadpool & Wolverine seit dem 12. November 2024 in der Streaming-Flat.

Wie geht es nach Deadpool & Wolverine mit dem Antihelden weiter?

Bis jetzt wurde ein weiterer Deadpool-Film noch nicht offiziell angekündigt. Da Deadpool & Wolverine weltweit über 1,3 Milliarden Dollar an den Kinokassen eingespielt hat, ist eine Fortsetzung aber extrem wahrscheinlich.

Ryan Reynolds will als Nächstes aber erstmal einen vergessenen Superhelden ins Kino zurückbringen, der über 80 Jahre nicht mehr auf der Leinwand zu sehen war.

