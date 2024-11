Nach Deadpool will Ryan Reynolds vergessenen Superhelden ins Kino zurückbringen – über 80 Jahre war er nicht mehr auf der Leinwand

Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds hat ein weiteres Superhelden-Projekt in petto. Er will einen seit 1942 existierenden Helden ins Kino zurückbringen bringen. Ihr kommt nie darauf, um wen es sich handelt.

Mit dem Milliarden-Hit Deadpool & Wolverine lieferte Ryan Reynolds den erfolgreichsten Superheldenfilm des Jahres ab. Nun ist er erneut mit einem kostümierten Kerl beschäftigt, den er ins Kino bringen möchte. Dieser stammt aber weder aus dem Hause Marvel noch aus dem Comic-Katalog von DC ... und ist nicht mal ein Mensch.

Deadpool-Star Ryan Reynolds will den Superhelden Mighty Mouse ins Kino zurückbringen

Gemeinsam mit Paramount Animation soll Reynolds laut Variety die animierten Abenteuer von Mighty Mouse zu neuem Leben erwecken. Die freche Mischung aus Superman und Mickey Mouse feierte ihr Debüt 1942 im Rahmen eines Kino-Kurzfilms, ehe in den 60ern ein Samstagmorgen-Cartoon folgte. Seit Mighty Mouse: The New Adventures (1987-1988) hat man aber nur noch in Comic-Form von der Supermaus gehört.

Geplant ist ein abendfüllender Animationsfilm – etwas, das Paramount in Zusammenhang mit Nickelodeon schon vor 20 Jahren erfolglos versucht hat, auf die Beine zu stellen. Vielleicht gelingt es jetzt, wenn Reynolds mit seiner Produktionsfirma Maximum Effort an dem Vorhaben beteiligt ist. Matt Lieberman, der schon Free Guy geschrieben hat, sitzt am Drehbuch über den formidablen Vierbeiner.

Funfact: Die Wiederbelegung des Cartoons aus den 80ern wurde von Animationskünstler Ralph Bakshi (Der Herr der Ringe, Fritz the Cat) gemacht und erschien in Deutschland unter dem ulkigen Titel Oh Schreck, oh Graus: Die Supermaus auf ProSieben.

Nicht verwechseln darf man Mighty Mouse mit seinem britischen Kollegen Danger Mouse, bei dem es sich um eine James Bond-Parodie mit Nagetieren handelt.

Kann man Deadpool & Wolverine schon irgendwo streamen?

Ja, das kann man. Das multidimensionale Superheldengerangel mit Ryan Reynolds und Wolverine-Darsteller Hugh Jackman ist seit diesem Monat im Streaming-Angebot von Disney+ verfügbar. 1,3 Milliarden US-Dollar spielte der Film dieses Jahr weltweit an den Kinokassen ein.