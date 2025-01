"Eine Art Schrein von mir selbst": Tom Holland sammelte seine eigenen Spider-Man-Figuren und schämt sich heute dafür

Tom Holland sammelte Figuren seines eigenen Marvel-Helden Spider-Man, die er später in einem Schrank verschwinden lassen musste.

Tom Holland landete in Captain America: Civil War im Jahr 2016 seinen ersten großen Auftritt als Spider-Man im Marvel Cinematic Universe (MCU), der zahlreiche Auftritte und bisher drei eigene Filme folgen ließ. Vor seiner Paraderolle war der britische Schauspieler zwar kein Unbekannter in der Branche, doch verhalft ihm Peter Parker zweifellos zu vollkommen neuen Höhen im Hollywood-Himmel. Kein Wunder, dass Holland zu Anfang seiner Spider-Man-Karriere sein eigener größter Fan war.

Tom Holland sammelte Funko Pop-Figuren von Spider-Man ‒ und versteckte diese später

In einem Interview mit GQ Spain aus dem Jahr 2021, das in den vergangenen Tagen auf den sozialen Medien noch einmal viral ging, erklärte Holland, dass er damals Funko Pop-Figuren von Spider-Man sammelte und diese in einer Art Schrein in seinem Haus aufstellte:

Ich habe tatsächlich all meine Funko Pops gesammelt. Ich habe sie lange Zeit in meinem Haus aufgestellt, aber es ist irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo es ausgesehen hat, als hätte ich eine Art Schrein von mir selbst aufgebaut.

Also traf Holland die schwierige Entscheidung, die Spider-Man-Figuren verschwinden zu lassen:

Ich musste sie verstecken weil es zu peinlich wurde, also sind sie jetzt in einem Schrank, aber ich liebe sie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob die Funko Pop-Figuren noch immer in Hollands Schrank zu finden sind oder seine Verlobte Zendaya diese mittlerweile in den Keller ‒ oder Müll ‒ verfrachtet hat, kann heute nur gemutmaßt werden. Seiner Beziehung hat Hollands nerdig-charmante Selbstliebe offenbar nicht geschadet.

Spider-Man 4 mit Tom Holland kommt 2026 ins Kino

Tom Holland soll noch dieses Jahr für das vierte Spider-Man-Abenteuer vor der Kamera stehen, das uns planmäßig am 22. Juli 2026 in den Kinos erreichen soll. Spider-Man 4 wird inhaltlich an das fatale Ende des Vorgängers anknüpfen, in dem Peter Parker beschlossen hat, seine Identität als normaler Bürger aufzugeben, um sich voll und ganz seiner Berufung als Spider-Man zu verschreiben.