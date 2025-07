Eine der am längsten laufenden Netflix-Serien endet nach Staffel 10 – so lange hält kaum ein anderes Original des Streamers durch

Eine der beliebtesten und am längsten laufenden Netflix-Serien endet nach ganzen 10 Staffeln. Die Produktion zum Finale ist offiziell gestartet.

Dass eine Serie bei Netflix 10 Staffeln erhält, ist außergewöhnlich. Besonders im fiktionalen Bereich kommen Serien kaum über 6 Staffeln hinaus, denken wir hier selbst an Dauerbrenner wie The Crown oder Cobra Kai. Doch auch im Doku- und Reality-Bereich schafften es Hits wie Love Is Blind bisher nur bis Staffel 8.

Queer Eye wird die zehn dagegen nun offiziell vollmachen. Danach ist für die Fab Five jedoch das Ende gekommen.

Queer Eye endet mit Staffel 10: Die Produktion zum Netflix-Finale läuft

Wie Netflix über seinen offiziellen Kanal auf X mit einem Post verkündete, ist die 10. Staffel von Queer Eye offiziell in Produktion. Diese soll die beliebte Doku-Serie auf Netflix jedoch abschließen.

Queer Eye dreht sich um die Fab Five, in den ersten acht Staffeln bestehend aus Mode-Experte Tan France, Culture- und Lifestyle-Spezialist Kamaro Brown, Haar- und Pflege-Stylist:in Jonathan Van Ness, Ernährungs-Chef Antoni Porowski und Design-Koryphäe Bobby Berk. Die Fünf besuchen in jeder Folge eine andere Person in unterschiedlichen Städten der USA, der sie auf ihren jeweiligen Spezialgebieten über den Verlauf von einer Woche ein Makeover verpassen.

Die Serie ging 2018 als Reboot der beliebten TV-Serie Queer Eye for the Straight Guy aus dem Jahr 2003 an den Start. Nach Staffel 8 verließ Bobby Berk die Sendung. Jeremiah Bent nahm in Staffel 9 seinen Platz ein und wird auch in Staffel 10 zurückkehren.

Zahlreiche Menschen feierten die Serie als Meilenstein für Sichtbarkeit und Inklusion, sowie für ihre Positivität und Emotionalität, die verschiedene Welten stets mit einer hoffnungsvollen Note aufeinanderprallen ließ.

Queer Eye wurde so zur am längsten laufenden ungeskripteten Serie bei Netflix und zog auf dem Streamer zahlreiche Ableger nach sich. So feierte auch der deutsche Ableger Queer Eye Germany 2022 sein Debüt auf dem Streamer. Die Serie wurde trotz überschwänglicher Fanreaktionen nach nur einer Staffel wieder eingestellt.

Wann kommt Queer Eye Staffel 10 zu Netflix?

Da die Produktion zur 10. Staffel erst gestartet ist, wird es noch eine Weile dauern, bis wir mit dem Queer Eye-Finale auf Netflix rechnen dürfen. Ein Start vor 2026 scheint unwahrscheinlich.