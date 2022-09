Eine der am meisten erwarteten Netflix-Serien: Dark-Nachfolger 1899 in ersten Reaktionen umjubelt

Nach der Sci-Fi-Serie Dark kommt 1899 und nun gibt es erste Reaktionen auf die neue Mystery-Serie, die auf hoher See spielt. Lest hier, ob sie mit Dark vergleichbar ist.

Mit drei Staffeln Dark verknoteten Jantje Friese und Baran bo Odar Gehirne weltweit. Nach dem Ende der Science-Fiction-Serie wurde gierig auf neuen Mystery-Stoff der beiden gewartet, denn was gibt es schon für schönere Hobbys, als Stammbäume zu basteln und wilde Zeitreise-Theorien aufzustellen? Nun hat ihre neue Netflix-Serie 1899 bei den Internationalen Filmfestspielen in Toronto Premiere gefeiert. Erste euphorische Reaktionen deuten an, was da noch dieses Jahr auf uns zukommt.

Worum geht's in der neuen Serie des Dark-Teams?

Im Jahr 1899, als zahlreiche europäische Menschen ihren Kontinent für ein besseres Leben verließen, schippert ein Dampfschiff voll mit Migranten in die neue Welt. Die Passagiere unterschiedlicher Herkunft führen ihr letztes Hab und Gut sowie Hoffnungen auf eine besser Zukunft mit. Als sie bei ihrer Reise jedoch auf ein anderes Migranten-Schiff treffen, das als vermisst galt. Denn, so die offizielle Synopsis der Serie, was sie an Bord finden, verwandelt ihre Reise in einen grauenerregenden Albtraum.



Wie Dark und doch ganz anders: Das sagen die ersten Reaktionen über 1899

Meine Kolleg:innen Esther Stroh und Max Wieseler waren zwar nicht in Toronto vor Ort, die ersten beiden Episoden von 1899 konnten sie aber trotzdem schauen. Die beiden Dark-Expert:innen sind sich einig:

1899 wird ein fesselndes Mystery-Highlight, das Dark ähnelt, ohne den Sci-Fi-Erfolg zu kopieren.

Motion Poster gibt Hinweis auf ersten Trailer

Im Rahmen der Toronto-Premiere wurde auch ein Motion-Poster zur Serie veröffentlicht:

Darin sehen wir einen Schlund, der sich im Meer auftut und zusammen mit der Tagline das wiederkehrende Symbol der Serie formt: Ein Dreieck, das an der unteren Ecke von einer Linie durchzogen wird.



Findige Redditors haben bereits den Morsecode entziffert, der durch das blinkende Licht am Bug des Schiffes gesendet wird: Es handelt sich um das Datum des 24. Septembers. Vermutlich ist das ein Hinweis auf die Veröffentlichung des ersten langen Trailers. An diesem Tag findet nämlich auch Netflix' Tudum-Event statt, bei dem der Streaming-Dienst seine Serien bewirbt.

Wann kommt 1899 zu Netflix?

1899 soll im Herbst oder Winter 2022 zu Netflix kommen. Die Serie besteht aus acht Episoden. Zur Besetzung gehören Emily Beecham (Cruella) und Andreas Pietschmann (Dark).

