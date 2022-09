Netflix-Rettung nach Videospiel-Katastrophe: Lohnt sich Cyberpunk Edgerunners?

Das Sci-Fi-Anime Cyberpunkt Edgerunners erobert die Top 10 von Netflix. Aber lohnt sich die Serie nach der Videospiel-Katastrophe Cyberpunk 2077 mit Keanu Reeves?

Bei Erscheinen war das Videospiel Cyberpunk 2077 mit Keanu Reeves eine ziemliche Katastrophe voller Bugs und anderer Probleme. Jetzt gibt es bei Netflix eine Anime-Serie, die unter anderem auf diesem Spiel basiert. Alle 10 Episoden von Cyberpunk: Edgerunners streamen seit dem 13. September, aber lohnt sich die Sci-Fi-Serie und muss man dafür das Spiel kennen?

Worum geht's in der Sci-Fi-Serie bei Netflix und was hat sie mit dem Keanu Reeves-Spiel zu tun?

In der futuristischen Megastadt Night City gilt das größte Interesse der Menschen der Technologie. Durch kybernetische Modifikationen lassen sie ihre Körper und damit auch ihre Lebensqualität verbessern. Night City ist eine gesetzlose Stadt, welche von mächtigen Unternehmen kontrolliert wird. Hier muss ein Teenager David Martinez Tag für Tag um das Überleben kämpfen.

Nach dem Tod seiner Mutter ist David auf sich allein gestellt und hoch verschuldet. Um nicht alles in seinem Leben zu verlieren, beschließt der junge Mann eines Tages, sich ein illegales Militärimplantant in den Rücken einsetzen zu lassen, das ihm Stärke verleiht. Er driftet in die Kriminalität ab und beschließt, ein Edgerunner zu werden und die Rolle eines gesetzlosen Söldners, eines Cyberpunks, zu übernehmen.

Cyberpunk: Edgerunners spielt also in derselben Welt wie das Game und das Rollenspiel Cyberpunk, das seit 1988 existiert: Es hat aber im Vergleich zu 2077 eine neue Hauptfigur und erzählt auch sonst eine weitgehend unabhängige Geschichte. Man muss also nicht das Spiel gespielt haben, um in die Serie zu finden. Darin ähnelt sie Arcane. Und das betrifft auch die Qualität.

Lohnt sich Cyberpunk: Edgerunners?

Die Kritiken zur Science-Fiction-Serie fallen nämlich äußerst überschwänglich aus. Bei Forbes wird Cyberpunk Edgerunners als "absolut unglaublich" beschrieben. Der "unangefochtene Erfolg" und die "phänomenale" Serie überzeuge als "blutige, sexy, seltsam traurige und fesselnde Action-Serie".

Für IGN ist die Serie immer dann am besten, wenn sie die Beziehungen in der hyperkapitalistischen Welt von Night City untersucht, von Straßengangs über Söldner bis zu den Herrschern der Stadt, den Megacorps.

Davids Aufstieg in dieser Nahrungspyramide biete eine "faszinierende Perspektive, um dieses Setting zu erkunden". Auch der Look überzeugt. Die Serie von Studio Trigger (Kill La Kill) bietet expressionistischen Anime-Exzess: "Ein Cyberpunk-Anime sah noch nie lebendiger aus [...]".

Kotaku fasst zusammen: "Cyberpunk: Edgerunners erzählt die Story, die ich mir bei Cyberpunk 2977 gewünscht hätte."

Die neue Serie bei Netflix hat also das Zeug zum besten Anime des Jahres bei dem Streaming-Dienst zu werden und könnte das Arcane von 2022 werden.

