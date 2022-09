Eine der am meisten erwarteten Netflix-Serien: Der düstere Dark-Nachfolger 1899 hat endlich einen Starttermin

Bei Netflix' Tudum-Event wurde kein Trailer für 1899 präsentiert, aber dafür hat die neue Serie des Dark-Teams jetzt einen Starttermin. Erfahrt hier, wann der Rätselspaß beginnt.

Nach dem geheimnisvollen Teaser gibt es nun endlich den Starttermin für 1899. Am 17. November 2022 geht es los!

Die Mystery-Serie über ein Migrantenschiff, das auf seiner Route in eine Gruselgeschichte verwickelt wird, ist das neuste Projekt des Teams von Dark. Eines steht jetzt schon fest: Mit dem großen Ensemble und der Geschichte ist feinstes Serien-Rätselraten garantiert.

Schaut euch hier das neue Video für 1899 an:

1899 - Date Announcement (English) UT

Worum geht's in der neuen Mystery-Serie?

Die Serie spielt auf einem Migrantenschiff, das 1899 von Europa in die USA reisen soll und zahlreiche unterschiedliche Passagiere beherbergt, die von einem neuen Leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten träumen. Allerdings begegnen sie auf der Reise einem zweiten Schiff, das seit Monaten vermisst wird. Von da an verwandelt sich die Fahrt in einen Albtraum.



Hinter 1899 steckt das Team von Dark

Bei 1899 handelt es sich um das neue Projekt von Baran bo Odar und Jantje Friese, die zusammen schon die Zeitreise-Serie Dark kreiert haben.

Zur Besetzung der historischen Mystery-Serie gehören gleich mehrere Stars, die schon in Netflix-Projekten zu sehen waren. Darunter ist Dark-Darsteller Andreas Pietschmann, Elite-Star Miguel Bernardeau und Emily Beecham aus Outside the Wire.

Die Übersicht der Besetzung von 1899 findet ihr in diesem Artikel.

