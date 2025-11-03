Eine der beliebtesten Sci-Fi-Reihen kehrt in 3 Tagen zurück: Seit 38 Jahren hat sie Millionen von Fans

Einer der am meisten erwarteten Sci-Fi-Filme des Jahres erscheint in wenigen Tagen im Kino. Er setzt eine extrem beliebte Reihe fort, die schon seit den 80er Jahren existiert.

Selbst der größte Jäger aller Zeiten wird zum Gejagten, wenn ihn ein ganzer Planet zu töten versucht. So sieht es zumindest in Predator: Badlands aus. Im neuen Teil der beliebten Predator-Reihe muss ein mörderisches Alien den grausamsten Planeten seines Universums überleben, um sich selbst zu beweisen.

Predator-Reihe mit Teil 9 fortgesetzt: Das Franchise spielte schon über 740 Millionen ein

Predator: Badlands zeigt zum ersten Mal ein Mitglied der Yautja-Aliens, die auch als Predators bekannt sind, als Protagonisten. Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) wurde von seinem Clan verstoßen und will jetzt auf besondere Art seinen Wert beweisen – er sucht auf dem tödlichsten Planeten des Universums nach einer extrem gefährlichen Beute.

Schaut hier den neuesten Trailer zu Predator: Badlands:

Predator: Badlands - Trailer 3 (Deutsch) HD

Dek trifft er auf die defekte Androidin Thia (Elle Fanning), die ihn bei der Jagd unterstützen will, wenn er sie mitnimmt. Gemeinsam stellen sie sich einer Umgebung, die vor blutrünstigen Bestien, fleischfressenden Pflanzen und Elite-Kämpfern nur so wimmelt.

Die Predator-Reihe, die 1987 mit dem Erstling startete, erhält mit Badlands bereits ihren neunten Teil, die aus folgenden Filmen besteht:

Wann kommt der Sci-Fi-Blockbuster Predator: Badlands ins Kino?

Wie The Numbers zeigt, spülte das Franchise bisher mindestensin die Kinokassen. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei Prey und Killer of Killers um Streaming-Filme handelt: Zu ihrem finanziellen Erfolgen gibt es keine verlässlichen Zahlen. Das eigentliche Einspielergebnis der Reihe könnte also deutlich höher liegen.

Predator: Badlands erscheint am 6. November 2025 in den deutschen Kinos. Regie führte Dan Trachtenberg, der bereits Prey und Predator: Killer of Killers inszenierte.