Eine der beliebtesten Serien erobert die Netflix-Charts – aber die neusten Folgen gibt es woanders

Netflix hat eine weitere Staffel einer beliebten Erfolgsserie veröffentlicht, die direkt in den Streaming-Charts landet. Dabei sind die neusten Folgen der Crime-Serie gar nicht vorhanden.

Seit dem 1. Dezember 2025 können Fans bei Netflix Staffel 6 von The Rookie streamen, die sich aktuell auf Platz 4 der Netflix-Charts befindet. Doch die Freude über den Nachschub bekommt schnell einen Dämpfer: Die Staffel umfasst nur 10 Episoden und ist damit deutlich kürzer als die vorherigen. Was ebenfalls für Irritation sorgt: Es gibt schon eine 7. Staffel, die findet ihr aber nicht bei Netflix.

The Rookie Staffel 6 bei Netflix: Kürzer als erwartet

Die letzten beiden Staffeln von The Rookie waren mit 22 Episoden bestückt und damit deutlich länger als die ersten drei, doch so wenig Folgen wie in Staffel 6 gab es noch nie. Grund dafür ist der Hollywood-Doppelstreik, der die Branche von Mai bis November 2023 lahmlegte.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu The Rookie Staffel 6 schauen:

The Rookie - S06 Trailer 2 (English) HD

Während Autor:innen und Schauspieler:innen für bessere Arbeitsbedingungen kämpften, mussten zahlreiche Produktionen pausieren oder umgeplant werden, darunter auch The Rookie. Die Folgen: verkürzte Staffeln, verschobene Drehs und engere Produktionsfenster.

The Rookie Staffel 7 streamt nicht bei Netflix

Glücklicherweise bietet Staffel 7 mit 18 Folgen wieder fleißig Nachschub und streamt seit dem 8. Oktober - bei Netflix sucht ihr danach aber vergeblich. Wer sich die ganze Cop-Action aus dem LAPD ansehen will, muss den Streaming-Dienst wechseln. Staffel 7 ist bei WOW, Disney+, Apple TV und Amazon Prime Video verfügbar.

Das sind die aktuellen Netflix-Charts (Stand 5. Dezember 2025):

Fans dürfen sich freuen, denn die Serie wird weitergehen. Die 8. Staffel von The Rookie befindet sich aktuell in Produktion und wird am 6. Januar 2026 in den USA starten. Der deutsche Termin steht noch nicht fest, wird voraussichtlich aber ein paar Tage später stattfinden. Ob und wann Netflix mit der vollständigen Serie nachzieht, bleibt abzuwarten.

Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.