In Staffel 6 feiert The Rookie einen Meilenstein, den nur die wenigsten Serien schaffen: "Vielleicht die beste Rookie-Folge überhaupt"

Die 6. Staffel The Rookie ist endlich auch bei Netflix eingetroffen. Mit ihr schaffte die Serie einen ganz besonderen Meilenstein, den Produzent Alexi Hawley begeistert feiert. Viele andere Serien können davon nur träumen.

"So viel Spaß hatte ich noch nie": Die 100. The Rookie-Folge ist nicht selbstverständlich

The Rookie -Fans mit Netflix-Abo hatten bereits die Minuten gezählt. Staffel 6 der Hit-Serie ist seit dem 1. Dezember 2025 endlich bei dem Streaming-Giganten zu sichten. Unter den Folgen ist auch ein Meilenstein:Produzent Alexi Hawley kriegte sich vor lauter Freude kaum noch ein.

Wie Hawley im Dezember 2023 auf Twitter erklärte, hatten die The Rookie-Macher innerhalb von Staffel 6 die 100. Folge der Serie gedreht. Laut Bleeding Cool handelt es sich dabei um die 2. Episode der Staffel, die im Original den Titel The Hammer trägt. Sie zu drehen, war laut Hawley eine einzigartige Erfahrung.

Vorsicht, Spoiler!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Episode 100 ist fertig. So viel Spaß hatte ich noch nie an einem Set, an dem wir gerade vielleicht die beste The Rookie-Folge überhaupt gedreht haben. Ich kann es kaum erwarten, dass sie alle im neuen Jahr sehen.

Die Episode sticht aber nicht nur wegen des markanten Meilensteines namens 100. Episode heraus, den die allermeisten Serien niemals erreichen. Sie ist auch inhaltlich etwas Besonderes.

Jetzt bei Netflix: In der 100. The Rookie-Folge läuten die Hochzeitsglocken

Wir befinden uns in Staffel 6. In der 2. Folge The Hammer sollen endlich die Hochzeitsglocken bei John Nolan (Nathan Fillion) und Bailey Nune (Jenna Dewan) läuten, doch natürlich geht alles schief. Lucy (Melissa O'Neil) und Tim (Eric Winter) müssen die Hochzeitsringe zurückerobern, die bei einem Gangster namens The Hammer gelandet sind.

Mehr zu The Rookie:

Währenddessen muss sich Lucy auf ihre Detective-Prüfung vorbereiten und zwischen Tim und Lucy kommt es zu Uneinigkeiten. Sie würde gerne Undercover-Polizistin werden, doch Tim hat da so seine Zweifel. Aaron (Tru Valentino), der zu Beginn der Staffel noch ums Überleben kämpfte, wird weiterhin von Alpträumen geplagt. Auch das wird ein Problem bei der Hochzeit ...