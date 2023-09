Eine der besten Fantasy-Serien bei Netflix endet mit Staffel 3: Jetzt wurde der Termin für den Abschied bekannt gegeben

In Kürze soll mit Hilda ein geliebtes Fantasy-Highlight bei Netflix enden. Jetzt ist bekannt, wann die 3. und letzte Staffel der Serie mit The Last of Us-Star Bella Ramsey kommt.

Es muss nicht immer Mord und Totschlag sein. Auch Kinderserien können sich bei Netflix extremer Beliebtheit erfreuen. Bestes Beispiel ist die Fantasy-Animation Hilda, die leider in Kürze mit Staffel 3 ihre letzten Folgen auf Netflix zeigen wird. Wie unter anderem Comicbook.com aus einer Netflix-Mitteilung zitiert, wird der große Abschied am 7. Dezember 2023 als Stream verfügbar sein.

Fantasy-Fest auf Netflix: Darum geht's in Hilda

Hilda dreht sich um ein gleichnamiges junges Mädchen (Stimme im Original: Bella Ramsey), die mit ihrer Mutter vom Waldrand in die Stadt Trolberg zieht. Dort und im Umland erlebt sie mit ihren Freunden, unter anderem Elf Alfur (Rasmus Hardiker) diverse Abenteuer.

Die Serie basiert auf einer Graphic Novel des Autoren Luke Pearson, der daneben auch bei der Serie Adventure Time arbeitete. Bisher sind 13 eigenständige Comic-Bücher aus seiner Reihe erschienen.

Die Serien-Adaption startete 2018 mit der ersten Staffel auf Netflix. Aus welchen Gründen die Serie endet, ist nicht bekannt. Produzent Kurt Mueller bezeichnete die Produktion gegenüber Comicbook.com als "zutiefst bereichernd".

