Netflix-Zukunft ungewiss: Über 50 Serien warten noch auf eine Absetzung oder Verlängerung und es sind große Sci-Fi- und Fantasy-Hits darunter

Wenige Netflix-Serien werden verlängert. Viele werden abgesetzt. In über 50 Fällen quält Netflix jedoch Fans mit der Ungewissheit über das Schicksal ihrer Lieblings-Shows.

Kaum etwas ist niederschmetternder für Serien-Fans, als eine neue Lieblings-Show zu entdecken, die ohne richtigen Abschluss – und im schlimmsten Fall sogar mit einem Cliffhanger – einfach wieder abgesetzt wird. Besonders bitter ist die Lage bei Netflix. Der Streamingdienst setzte dieses Jahr bereits 20 Serien ab. Nur eine Sache ist noch qualvoller.

Wird meine Lieblingsserie nun abgesetzt oder verlängert? Aus der täglich wachsenden Masse an Netflix-Originals wächst stetig die Zahl der Serien, deren Zukunft komplett ungewiss ist. Die Ungewissheit über Schicksal einer Serie ist für viele Fans eine Qual. Aber wie viele Netflix-Serien warten überhaupt noch auf ein finales Urteil? Wir haben für euch eine Übersicht.

Diese Netflix-Serien wurden bisher nicht verlängert oder abgesetzt

Besonders bitter ist die Situation in diesem Jahr. Aufgrund des Doppelstreiks in Hollywood hängt das Schicksal vieler US-Serien in der Schwebe. Endgültige Programm-Entscheidungen sollen erst nach Streik-Ende getroffen werden. Seltene Ausnahmen bildeten dabei bisher die Verlängerungen von One Piece (um Staffel 2) und The Lincoln Lawyer (um Staffel 3).

50 Netflix-Serien warten noch auf ein finales Urteil über Absetzung oder Verlängerung, wie die über Netflix-Produktionen gut informierte Seite What's on Netflix zusammenfasst. Einige warten sogar schon seit Jahren:

Besteht überhaupt noch Hoffnung auf eine Fortsetzung meiner Lieblingsserie? Oftmals vergehen Jahre, die Fans im Unwissen über das Schicksal von Serien gelassen werden. Verbreitet hat sich dabei die Praktik des Ghost-Cancellings. Das heißt: Viele Serien werden heimlich eingestellt und ihre Absetzungen nie öffentlich bekannt gegeben. Je mehr Zeit vergeht, desto schlechter stehen also die Chancen, dass eine Serie wirklich weitergehen könnte.



Tatsächlich ist dies nur eine Auswahl an unbekannten Serien-Schicksalen. Die Dunkelziffer ist noch weitaus höher. Und jede Woche kommen neue Netflix-Serien hinzu. Neben den obigen Produktionen sind auch einige deutschsprachige Originale im Netflix-Limbo gefangen:

8 deutsche Netflix-Serien warten noch immer auf eine Absetzung oder Verlängerung

Wenn wir auf das Angebot heimischer Netflix-Serien blicken, ist die Lage leider nicht anders. Folgende deutschsprachige Original-Produktionen wurden bislang nicht offiziell verlängert oder abgesetzt:

Podcast zum Thema: Warum setzt Netflix meine Lieblingsserien ab?

Im Podcast suchen wir nach Erklärungen für die Absetzungswelle bei Netflix, die Serien wie Warrior Nun, 1899 und First Kill erfasst hat. Sind diese wirklich nicht erfolgreich genug? Und könnte Netflix etwas tun, um Wut und Trauer der Fans zu vermindern?