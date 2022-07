Eine der besten Horrorreihen geht weiter: In Final Destination 6 soll alles anders werden

Der Spider-Man: No Way Home-Regisseur will der Final Destination-Reihe neues Leben einhauchen. Jetzt hat der Schöpfer des Kult-Horrors ein interessantes Detail der Fortsetzung geteast.

Über 10 Jahre nach dem fünften Teil soll die Final Destination-Reihe weitergehen. Anfang des Jahres berichteten wir darüber, dass Spider-Man: No Way Home-Regisseur Jon Watts als Produzent für Teil 6 an Bord ist. Auch wenn es noch keine konkreten Infos zur Fortsetzung gibt, hat der Schöpfer des Kult-Horrors jetzt vorsichtig über den neuen Final Destination-Film gesprochen und ein spannendes Detail verraten. Final Destination 6 soll Horror-Fans überraschen Bisher war das Konzept der Final Destination-Reihe denkbar simpel. Eine Reihe junger Menschen springt dem Tod von der Schippe, doch der lässt sich nicht so einfach abschütteln. Deswegen werden die Figuren nacheinander in meist sehr spektakulär aufgezogenen Todesszenen doch noch um die Ecke gebracht. Schaut hier mal wieder den Trailer zum allerersten Final Destination: Final Destination - Trailer (Deutsch) Auf dieses bewährte Konzept sollten Fans aber nicht für den 6. Teil der Horror-Reihe setzen. Wie Bloody Disgusting berichtet, sprach Final Destination-Schöpfer Jeffrey Reddick in einem aktuellen Interview über eine neue Richtung für den nächsten Film des Franchise: Ich kann verraten, dass es nicht nur eine andere Art von ‚Wir bilden eine Gruppe von Leuten, sie betrügen den Tod, und dann holt sie der Tod ein‘ wird, und es gibt einen kleinen Dreh, den wir irgendwie jedem Film hinzugefügt haben, um es ein wenig zu ändern: Dies ist… ein echter Final Destination-Film, aber er folgt nicht dieser Art von Formel, die wir aufgestellt haben. Wirklich schlau werden wir aus dieser Aussage noch nicht, aber Final Destination 6 soll die Reihe anscheinend auf den Kopf stellen und bekannte Regeln brechen. Ob sich das Franchise am Ende komplett neu erfindet, bleibt abzuwarten. Ein Starttermin für den nächsten Final Destination-Film steht noch nicht fest. Den besten Horrorfilm des letzten Jahres auf Blu-ray kaufen * *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung. Was erwartet ihr von Final Destination 6?