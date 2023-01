Eine der besten Sci-Fi-Horror-Reihen aller Zeiten kehrt zurück: Die Alien-Serie macht allmählich Ernst

Sci-Fi-Horror-Fans fiebern der vor Kurzem angekündigten Alien-Serie entgegen. Der erste große Meilenstein für die Produktion ist jetzt in Sichtweite.

Fans gepflegten Sci-Fi-Horrors konnten sich freuen. Die beste Reihe des Genres wird bald durch die Alien-Serie fortgesetzt. Bis zum Start ist es noch eine Weile hin, aber in Kürze wird die Produktion ihren ersten wichtigen Punkt erreichen.

Alien-Drehstart: Sci-Fi-Horror betritt absolutes Franchise-Neuland

Wie der Chef der Produktionsfirma FX John Landgraf gegenüber Deadline bestätigt, soll die Serie noch dieses Jahr mit dem Dreh beginnen. Showrunner Noah Hawley (Fargo) befindet sich demnach gerade in der aktiven Vorproduktion.

Franchise-Fans werden der Serie bereits stark entgegenfiebern, immerhin betritt sie für die Reihe absolutes Neuland. Zum ersten Mal im Alien-Universum wird die Story nämlich komplett auf der Erde spielen, und zwar etwa 70 Jahre in der Zukunft. Heldin Ripley soll darin nicht vorkommen.

Wann kommt die Alien-Serie zu uns?

Einen festen Starttermin gibt es für die Alien-Serie noch nicht. Sofern in den nächsten Monaten der Drehstart gefeiert wird, könnte Staffel 1 Mitte 2024 erscheinen.

Freut ihr euch auf die Alien-Serie?