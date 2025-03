Eine der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit wollte Barack Obama für Staffel 2: Darum wurde er von Keanu Reeves ersetzt

Sci-Fi-Fans freuen sich seit Wochen über neue Folgen des Serien-Hits Severance. In Staffel 2 sollte sogar Barack Obama dabei sein. Der Ex-Präsident musste jedoch ablehnen.

Das Jahr hat für Sci-Fi-Fans bereits gut angefangen, denn die 2. Staffel von Severance liefert auf Apple TV+ seit Wochen ein Episoden-Highlight nach dem anderen ab. In Folge 1 gab es einen Gast-Auftritt eines Mega-Stars, der beinahe durch einen noch größeren Namen besetzt worden wäre: Barack Obama. Der Ex-Präsident musste jedoch aus einem Grund ablehnen.

Ben Stiller wollte Barack Obama für Sci-Fi-Highlight Severance Staffel 2 besetzen

In Folge 1 der 2. Staffel von Severance sehen sich die Mitarbeitenden der mysteriösen Firma Lumon einen per Stop-Motion animierten Info-Film an. Dieser wird von niemand Geringerem als John Wick-Star Keanu Reeves gesprochen. Während Reeves nicht offiziell in den Credits der Folge auftauchte, wurde seine einmalige Stimme natürlich sofort von Fans erkannt.

Wie der Ausführende Produzent und Regisseur Ben Stiller jetzt bei Jimmy Kimmel Live (via Variety ) verriet, war Reeves für den Posten tatsächlich nur die 2. Wahl:

Es gab eine Person, die ich vor [Keanu Reeves] gefragt habe, und er hat Nein gesagt: Präsident Barack Obama.

Stiller habe die Anfrage an Obama über einen Freund gesendet, der den Anwalt des ehemaligen US-Präsidenten kenne. Stiller weiter:

Zwei Tage später, bekomme ich eine E-Mail von Präsident Barack Obama zurück: 'Hey Ben, großer Fan der Serie, liebe Staffel 1, kann Staffel 2 nicht erwarten. Ich denke nicht, dass ich Zeit habe, das möglich zu machen.'

Auch wenn Stiller enttäuscht über Obamas Absage war, freute er sich dennoch, eine Antwort zu bekommen:

Was ist wichtiger, als ein Voice-Over für ein animiertes Gebäude für Severance zu machen? Es war ziemlich cool, dass er geantwortet hat.

Meinung zu Severance:

Keanu Reeves verlieh der Severance-Szene das gewisse Etwas

Dennoch sei Ben Stiller mehr als zufrieden mit Keanu Reeves gewesen, der als perfekter Obama-Ersatz in der Szene herhielt. So habe der Matrix-Star laut Stiller eine "warme, einladende Stimme" und den Job "sehr ernst genommen". Bereits Severance-Schöpfer Dan Erickson verriet im Interview mit Collider , warum Reeves letztendlich ausgewählt wurde:

Wir haben über verschiedenste Menschen für diese Rolle gesprochen. Wir wollten außerdem jemanden, mit dem Menschen bestimmte Assoziationen verbinden, der aber zugleich eine warme Präsenz hat. Das Lumon-Gebäude ist im Kontext dieses Videos sehr freundlich. Und dieser besonderen Stimme [von Keanu Reeves] haften Freundlichkeit und Herz an.

Wie es in der 2. Staffel von Severance weitergeht, erfahren wir noch diese Woche. Die neuen Folgen erscheinen immer freitags im Wochentakt auf Apple TV+.