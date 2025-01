Einer der besten Sci-Fi-Thriller ist zurück: Staffel 2 begeistert mit 1000 Rätseln und löst das nervigste Problem vieler Mystery-Serien

Die gefeierte Sci-Fi-Serie Severance kehrt am 17. Januar 2025 mit Staffel 2 bei Apple TV+ zurück. Lohnt sich die Rückkehr ins Labyrinth der Büro-Hölle? Das erfahrt ihr in unserer Staffelkritik.

Leben ist Leben. Arbeit ist Arbeit. Die Firma Lumon Industries verspricht die perfekte Work-Life-Balance für ihre Angestellten. Nur werden dafür ihre Persönlichkeiten mit implantierten Gehirnchips gespalten: Outies genießen alle Freizeit-Annehmlichkeiten, während Innies in trostlosen, fensterlosen Räumen, einem niemals endenden Büroalltag und einer sektenähnlichen Unternehmenskultur gefangen sind.

Mit diesem cleveren Konzept und tonnenweise Rätseln wurde Severance im Jahr 2022 zu einem genialen, witzigen und verstörenden Serien-Geheimtipp, der es direkt auf unsere Liste der besten Sci-Fi-Serien des Jahrtausends geschafft hat. Am 17. Januar 2025 startet nach einer fast dreijährigen Pause nun endlich die 2. Staffel.

Nach einem Ersteindruck zu den Auftaktfolgen von Staffel 2 kann ich jetzt mit Stolz verkünden: Die 10-teilige Rückkehr von Severance ist eine meisterhafte Fortsetzung, der schon jetzt ein Platz unter den besten Serien 2025 sicher ist. Warum? Das könnt ihr hier spoilerfrei nachlesen.

Sci-Fi-Thriller mit 1000 Rätseln: Severance Staffel 2 verschwendet keine Zeit

Mit zwei gewaltigen Enthüllungen hinterließ uns Severance vor drei Jahren in eine quälend lange Pause. Nicht nur offenbarte sich Helly Rs (Britt Lower) Outie als Thronerbin des Eagan-Imperiums. Auch musste Mark (Adam Scott) im Zuge des Überstunden-Modus schockiert feststellen, dass die enigmatische Wellness Counselor Ms. Casey (Dichen Lachman) in Wahrheit die totgeglaubte Ehefrau seines Outies ist.

Die 2. Staffel verschwendet glücklicherweise keine Sekunde, um die direkten Konsequenzen des monumentalen "Sie lebt!"-Cliffhangers zu erforschen. In bester Severance-Manier nimmt der Seasonauftakt dafür erstmals komplett die Perspektive der Innies ein, während sich Folge 2 nur den Erlebnissen außerhalb des MDR-Büros widmet.

Auch wenn das mysteriöse Unternehmen Lumon Industries alle Hebel in Bewegung setzt, um den Status Quo im Macrodata-Refinement-Team wiederherzustellen und Mark zufrieden zurück an seinen Arbeitsplatz zu setzen, ist Severance Staffel 2 alles andere als eine bloße Wiederholung des bisherigen Erfolgsrezepts. Mit großen Ambitionen und überraschend vielen Antworten erweitert Serienschöpfer Dan Erickson seine groteske Erzählwelt mit neuen Settings (innerhalb und außerhalb des Firmengebäudes), Charakteren (u.a. Gwendoline Christie als bedrohliche Ziegenhirtin!) und Ideen, während sich fortan die Leben(swelten) der Innies und Outies immer stärker vermischen.

Severance wird mit Staffel 2 zwar um einiges düsterer. Aber keine Sorge, denn auch in neuen Folgen erwarten euch wieder zahlreiche bizarre WTF-Momente und bitterböse Unternehmens-Satire. So verdreht Lumon das Aufbegehren des MDR-Teams für Propaganda und beantwortet harsche Kritik am eigenen System mit dem Versprechen umfassender Reformen: Mit neuen Geschmackssorten im Snackautomaten und sinnfreien Office-Spielen sollten doch jetzt alle zufrieden sein, oder?

Severance wird mit Staffel 2 komplexer und besser

In der 2. Staffel von Severance werden die Mysterien komplexer und die Charakterbeziehungen vor allem komplizierter. Herausragend ist dabei weiterhin das Schauspielensemble, das nun größtenteils zwei unterschiedliche wie vielschichtige Rollen verkörpern muss und dabei all den Sci-Fi-Wahnsinn mit Bravour emotional und menschlich erden kann. Einziger Wermutstropfen: Patricia Arquettes diabolische Kier-Fanatikerin Harmony Cobel kommt leider viel zu kurz, darf aber auf der Zielgeraden mit voller Wucht zurückkehren.

Im Zentrum von Severance stehen von Beginn an Fragen nach Bewusstsein, Selbstbestimmung und dem Ich, denen in Staffel 2 spannende – und im besten Sinne – perfide neue Ebenen hinzugefügt werden. Konflikte zweier gegensätzlicher Persönlichkeiten, die sich einen Körper teilen müssen, werden hier genial verhandelt, wenn sich beispielsweise Mark, Helly, Gemma und ihre jeweiligen Mehrfachpersonas in einer infernalen Liebestragödie wiederfinden oder die Zweiteilung eines Charakters unerwartete Eheprobleme auslöst.

Bereits die erste Staffel punktete mit einer ausgeklügelten Inszenierung, die uns durch das Labyrinth der Büro-Absurditäten führte. Auch Staffel 2 begeistert wieder mit fantastischen Bildkompositionen, wilden Kameraspielereien und eindrucksvollen Montagen. Ein besonderes visuelles Highlight ist eine spätere Standalone-Folge. Mit körnigen und warmen Filmaufnahmen wird dabei eine längst vergangene Zeit des Glücks für Familie Scout zum niederschmetternden Kontrast zur seelenlosen und sterilen Hölle, in der Gemma bei Lumon gefangen ist.

Severance wird zum Meisterwerk unter den Mystery-Serien

An zentralen Mysterien mangelt es Severance wahrlich nicht und seit nunmehr drei Jahren zerbrechen sich Fans in endlosen Reddit-Threads die Köpfe über Fragen wie "Was macht Macrodata Refinement überhaupt?", "Welche wahren Absichten verfolgt Lumon mit seinem Severance-Programm?", "Was befindet sich im ominösen Testing Floor?" und "Was zur Hölle hat es mit den Babyziegen im Büro auf sich?".

Sogenannte Mysterybox-Serien neigen oft dazu, Antworten auf ihre eigenen Rätsel Staffel um Staffel in die Länge zu ziehen und die Geduld des Publikums überzustrapazieren. Umso erfrischender ist es, dass Dan Erickson einen besseren Weg aufzeigt und bereits in Staffel 2 zahlreiche zentrale Mysterien überraschend auflöst und einen selbstbewussten Fahrplan in Richtung eines möglichen Endgames erkennen lässt – allerdings erst in der zweiten Hälfte der Season.



Wenn sich eine Fahrstuhltür schließt, dann öffnet sich eine neue. Severance beweist, dass eine Mystery-Serie durchaus ihre größten Rätsel lüften kann und dabei nichts an Mystik und Undurchschaubarkeit einbüßen muss. Denn mit jeder Auflösung gehen direkt zig neue Fragen einher, die Fans auch weiterhin dazu anregen, jedes Detail zu analysieren, nach Hinweisen zu suchen und die wildesten Theorien aufzustellen.

Wer dachte, dass das Finale der ersten Staffel an Intensität und Schockwert nicht mehr übertroffen werden könnte, sollte sich gefasst machen: Mit Staffel 2 liefert die Sci-Fi-Thriller-Serie erneut ein wuchtiges Finale ab, das den Puls in die Höhe treibt, Kinnläden auf Böden krachen lässt und euch sofort nach einer 3. Staffel schreien lässt. Die ist glücklicherweise schon in Arbeit und lässt hoffentlich nicht wieder drei Jahre auf sich warten.

Die 10 Folgen der 2. Staffel von Severance werden ab dem 17. Januar 2025 wöchentlich immer freitags bei Apple TV+ veröffentlicht. Für den Serien-Check wurde die komplette Staffel 2 gesichtet.