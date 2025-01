Keanu Reeves versteckt sich in der aktuell besten Sci-Fi-Serie und ihr habt es garantiert nicht bemerkt

Keanu Reeves ist immer für eine Überraschung gut und so entdeckten Sci-Fi-Fans den Star verblüfft in der ersten Folge eines frisch in die 2. Staffel gestarteten Serienhits.

Von all den Sci-Fi-Serien, die 2025 starten und zurückkehren ist schon im Januar ein Highlight in Staffel 2 gestartet. Severance mauserte sich vor drei Jahren vom Geheimtipp zur Erfolgsserie. Klar, dass sich nach diesem Durchbruch auch große Stars nicht lumpen lassen, für einen Gastauftritt vorbeizuschauen. Wie zum Beispiel John Wick-Star Keanu Reeves, der jetzt offiziell zum Cast gehört.

Keanu Reeves ist in Staffel 2 von Severance dabei – als Haus

Am letzten Freitag, dem 17. Januar 2025, ist Severance in Staffel 2 gestartet. Nach dem großen Cliffhanger aus dem Staffel 1-Finale würde es der abgedrehten Sci-Fi-Geschichte jedoch nie einfallen, schon in Folge 1 alle Fragen zu beantworten. Schließlich hat die neue Season 10 Episoden und Staffel 3 wurde auch schon bestellt. Trotzdem kann die Rückkehr mit neuen WTF-Momenten punkten und dazu gehören auch absurde Gastauftritte ... wie der von Keanu Reeves.

Wir erinnern uns: Das Sci-Fi-Konzept von Severance folgt der Idee, dass Mitarbeitende der Firma Lumon Industries per Gehirnimplantat ihr Privat- und Berufsleben komplett trennen können. Das spaltet die Persönlichkeit derart, dass sich der arbeitende "Innie" und der draußen lebende "Outie" nicht aneinander erinnern können. In Staffel 1 starteten Mark (Adam Scott) und seine Kolleg:innen Irving (John Turturro), Dylan (Zach Cherry) und Helly (Britt Lower) allerdings einen Aufstand, um der ewigen Büro-Hölle zu entkommen. Den "Erfolg" dieser Rebellion, die jetzt Microdat Uprising (Mikrodata-Erhebung) heißt, präsentiert Keanu Reeves in Folge 1 der 2. Staffel unter Ben Stillers Regie.

Denn bei ihrer Rückkehr ins Büro bekommen die vier einen per Stop-Motion animierten Info-Film vorgesetzt, der beweisen soll, dass die Firma die Bedenken ihrer Mitarbeitenden ernst nimmt und die Lebensqualität der "Innies" verbessern will. Durch das Video führt dabei das sprechende Lumon-Gebäude (Verwaltungsgebäude 501). Und dieses Haus hat im englischen Original die Zen-Stimme von Keanu Reeves. Apple TV+ hat den Clip auch gratis zur Verfügung gestellt, falls ihr euch (und eure Ohren) selbst überzeugen wollt:

Der Cameo ist nicht zuletzt deshalb so genial, weil Keanu Reeves' wohl berühmteste Rolle, Neo aus Matrix, ebenfalls in einer (künstlichen) Welt gefangen war, der er zu entkommen versucht – also genau wie das eingesperrte Severance-Personal.

Keanu Reeves's Stimme wurde mit Bedacht für Severance Staffel 2 ausgewählt

Gegenüber Collide r erklärte Severance-Schöpfer Dan Erickson, warum die Wahl in Staffel 2 von Severance auf Keanu Reeves als personifiziertes Haus fiel:

Wir haben über verschiedenste Menschen für diese Rolle gesprochen. Wir wollten außerdem jemanden, mit dem Menschen bestimmte Assoziationen verbinden, der aber zugleich eine warme Präsenz hat. Das Lumon-Gebäude ist im Kontext dieses Videos sehr freundlich. Und dieser besonderen Stimme [von Keanu Reeves] haften Freundlichkeit und Herz an.

Mittlerweile sind Stimm-Auftritte in Keanu Reeves' Karriere keine Seltenheit mehr. Erst letzten Monat war er als Originalsprecher im Kino in Sonic the Hedgehog 3 (als Shadow) und in der Amazon-Serie Secret Level (als Piloten-Hauptfigur der 8. Folge) zu hören. Außerdem gehört sein Bass schon länger zur Cyberpunk-Videospielreihe und er war in Animationsfilmen von A Toy Story 4 bis zu DC League of Super-Pets dabei.

Ob Mr. Reeves noch ein weiteres Mal stimmlich bei Severance vorbeischaut, könnt ihr diesen Freitag herausfinden. Am zeigt 24. Januar 2025 zeigt Apple TV+ die zweite der wöchentlich veröffentlichten Folgen.

